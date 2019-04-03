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“Hükümet uyumsuz!”

“Hükümet uyumsuz!”

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:14
“Hükümet uyumsuz!”

“Hükümet uyumsuz!”

Çavuşoğlu: Başbakan Tufan Erhürman ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın protokole ilişkin çelişen açıklamalar yapıyor…

Hükümetin “gailesinin” sadece “maaş ödemek” olduğunu öne süren Çavuşoğlu, “Borçlanmadan maaşları ödedim deniyor ama maaşlar avans çekilerek ödendi” ifadesini kullandı.

“Hükümet olmayacak bir vatandaşlık yasası çalışıyor. Kendi aralarında da uzlaşamayacaklar. Niyetleri olsaydı kamunun bilgisine getirmiş olurlardı”

Nazım Çavuşoğlu, nüfus sayımı tartışmalarına da değinerek, “Siz, emek verilerek yapılan sayımı kör çar edemezsiniz. Sayımlardan endişe ediyorsanız, 2018’de yapmayı planladığınız sayımı neden yapmadınız?” dedi.

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, konuk olduğu BRT’de Meclis’teki gelişmeleri değerlendirip, hükümeti ekonomik protokol, nüfus, ekonomi konularında eleştirdi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BRT’de yayınlanan bir programa katılan Nazım Çavuşoğlu, ekonomik protokolle ilgili hükümet ortaklarının farklı görüşler ortaya koyduğunu iddia etti.

Çavuşoğlu, Başbakan Tufan Erhürman ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın protokole ilişkin çelişen açıklamalar yaptığına işaret etti.

Nazım Çavuşoğlu, nüfus sayımı tartışmalarına da değinerek, “Siz, emek verilerek yapılan sayımı kör çar edemezsiniz. Sayımlardan endişe ediyorsanız, 2018’de yapmayı planladığınız sayımı neden yapmadınız?” dedi.

Hükümetin “gailesinin” sadece “maaş ödemek” olduğunu öne süren Çavuşoğlu, “Borçlanmadan maaşları ödedim deniyor ama maaşlar avans çekilerek ödendi” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, UBP döneminde verilen vatandaşlıklar konusuna da değinerek, hükümetin vatandaşlık kriteri olarak evlilik ve çalışma izinlerini ortaya koyduğunu ancak kaç mühürden sonra vatandaş yaptıklarını açıklamadıklarını söyledi.

“Vatandaşlık yapma konusunda eğer ciddiyseniz, 6 ayda sonuçlandırmanız lazım” diyen Çavuşoğlu, “Hükümet olmayacak bir vatandaşlık yasası çalışıyor. Kendi aralarında da uzlaşamayacaklar. Niyetleri olsaydı kamunun bilgisine getirmiş olurlardı” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu vicdani ret konusuna onay vermediklerini hatırlatarak, kürtaj yasasıyla ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, “kürtaj yasası”nda da bazı maddelerde uzlaşı sağlanması halinde yasanın geçmesinde sıkıntı görmediğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanMaliye BakanıSerdar DenktaşNazım çavuşoğlu
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