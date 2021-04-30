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Hükümet sektöre gözlerini yumdu, yasal betting kapanmanın eşiğinde

Lisans ücretlerine pandemiye rağmen gelen zamlar, 3 aylık kapanma dönemine ilişkin mali telafi taleplerinin cevapsız kalması gibi nedenlerle sektör tamamen kepenk kapatmanın eşiğine geldi… Sektör temsilcileri “Bugün biz kapatıyoruz, seneye ikisi daha… Bu oyunlar illegal bir yapılanmaya gidecek” uyarısı yaptı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:06
Hükümet sektöre gözlerini yumdu, yasal betting kapanmanın eşiğinde
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Pandemi sektörü ülkemizde yasal bir kimliği ile lisans ve imtiyazları olan betting sektörünü de vurdu.

Lisans ücretlerine pandemiye rağmen gelen zamlar, 3 aylık kapanma dönemine ilişkin mali telafi taleplerinin cevapsız kalması gibi nedenlerle sektör tamamen kepenk kapatmanın eşiğine geldi…

Pandemi döneminde 3 aylık kapanmalara ilişkin taleplerinin hükümet tarafından “yok sayıldığını” ifade eden sektör temsilcileri umutsuzluğunu Kıbrıs Postası’na anlattı.

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World Star Betting Müdürü Haydar Ay, sektöründeki vergi ve lisanslara geçtiğimiz yıl gelen yüzde yüz zammın ardından 3 aylık kapanma  dönemine ilişkin telafi taleplerine rağmen bu yıl yüzde 30 zam daha yapıldığını, öte yandan bu telafi taleplerinin de “gerçekleşmeyeceğine” ilişkin Bakanlar Kurulu kararı olduğunu ifade ederek, “Bugün biz kapatacağız, yarın bir başkası… Ve bu sektör tamamen illegal bir yapılanmaya dönüşecek” diye uyardı ve geçtiğimiz haftalarda İskele’deki şubelerini, daha sonrada vaka ve temaslılar nedeniyle diğer şubeleri ile tamamen kapattıklarını açıkladı.

“BUGÜN BİZ KAPATIYORUZ, SENEYE İKİSİ DAHA BELKİ.. BU OYUNLAR İLLEGAL BİR YAPILANMAYA GİDECEK”

İmtiyaz ve lisans ücretlerine gelen zam karşısında ne vergilerini ne de başka bir şeyi ödeyecek durumda olmadıklarını anlatan World Star Betting Müdürü Haydar Ay, “biz bu durumu yetkililere ilettik, yazılı olarak da telafi talebimizi naklettik. Bize yanıt bile vermediler… Bugün biz kapatıyoruz. Seneye ikisi daha belki... Böylece yasal betting ve internet üzerinden oynanan bu oyunlar illegal bir yapılanmaya gidecek” dedi.

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