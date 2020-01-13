Hükümet sallantıda!

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

İmar Planlarından yana olduklarını belirten Tatar, İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade etti.

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini ifade etti…