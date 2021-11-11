Hükümet programı görüşülüyor

Genel Kurulda söz alan muhalefet partilerinin başkanları, hükümet programında yer alan hedeflerin 2,5 ayda hayata geçirilemeyeceğini belirterek, hükümeti “inandırıcı olmayan vaatler vermek”, “samimi ve ciddi olmamakla” suçladı. TDP, HP ve CTP genel başkanları hükümet programına ret oyu vereceğini belirtti.

Hükümet programı üzerindeki görüşmeye geçilmeden önce komite üyeleriyle ilgili değişiklik tezkereleri okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

KOMİTE BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Buna göre, Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olmasıyla boşalan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne başkan olarak UBP milletvekili Menteş Gündüz; Sunat Atun’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olmasıyla boşalan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi başkanlığına da UBP milletvekili Hasan Taçoy atandı.

AD-HOC KOMİTEDE BAŞKAN BEROVA

Öte yandan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılması veya değiştirilmesi için oluşturulan Ad-Hoc Komitenin Başkanının UBP milletvekili Özdemir Berova, Başkan Yardımcısı’nın ise CTP milletvekili Fazilet Özdenefe olduğu genel kurulun bilgisine getirildi.

Bakanlar Kurulu listesinde yer alması gereken Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ifadesinin sehven Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak yazıldığı, ibarenin Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı düzeltildiği de Genel Kurul!un bilgisine getirildi.

ÖZYİĞİT: “HİÇBİR VAAT İNANDIRICI DEĞİL”

UBP-DP hükümet programı üzerine ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, “Maşallah UBP-DP hükümet programında türlü türlü vaatler var. Hayaller güzel… Hiçbir vaat inandırıcı değil…” dedi.

Ülkedeki ekonomik duruma işaret eden, insanların alım gücünün hızla eridiğini, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Özyiğit, önceki hükümetin borçlanma limitini de doldurduğunu kaydetti, “Durum vahim… Maliye Bakanı, kaynak bulmak, maaş ödemek için çırpınıyor…” şeklinde konuştu.

Ülkedeki Covid-19 vakalarının gün geçtikçe arttığını, denetim yapılmadığını savunan Özyiğit, “Boş vaatlerle uğraşacağınıza koronavirüsle uğraşın” dedi, 8 yaşında Meryem Ceren Kırma’nın ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, hükümet programından kesitler okuyarak mali disiplinin nasıl sağlanacağını sordu, hükümetlere öneri paketleri sunduklarını ama bu önerilerin dikkate bile alınmadığını kaydetti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarıyla ilgili de konuşan, anıtın LTB ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenmesi konusunun Ankara’da rahatsızlık yarattığını savunan Özyiğit, konunun bu nedenle Bakanlar Kurulu’na gelemediğini söyledi.

UBP kurultayına da değinen TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Hükümet listesinin önce TC Büyükelçiliği’ne götürülmesinin anlamı nedir? Büyükelçi kendi öyle olmak istiyor, siz de onu genel vali konumuna getiriyorsunuz… Buradaki yönetimin bir alt yönetim olduğu olgusunu pekiştiriyorsunuz… Öte yandan da egemen eşitlik, iki ayrı devlet diyorsunuz… Devletten mi vilayetten mi bahsedersiniz… Galiba karıştırdınız” ifadelerini kullandı

ÖZERSAY: “SEÇİME GİDERKEN ÖNCELİĞİMİZ KAVŞAKLARIN YEŞİLLENMESİ Mİ?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Eğreti şekilde kurulan koalisyon hükümetinin memleketi bir yıl içinde ne hale getirdiğini, siyasetin saygınlık açısından ne durumda olduğunu gördük ama ne yazık ki ders alınmadı, değişen bir şey yok…” dedi.

“Bu bir seçim hükümetidir. Bir cümlelik hükümet programı yazsaydınız sizi daha samimi bulacaktık” şeklinde konuşan Özersay, hükümet programının samimi ve gerçekçi olmadığını savundu.

Hükümet programında “devam edilecektir, hız verilecektir” şeklinde iki fiil kullanıldığını belirten Özersay, “Seçime giderken önceliğimiz kavşakların yeşillenmesi mi? Önümüzdeki 2,5 ayda taş ocaklarını rehabilite edeceğinizi söylüyorsunuz… Bunda samimi misiniz?” diye sordu.

Özersay, “Hükümet programında en çok dikkatimizi çeken, en çok hoşumuza giden cümle şudur; Vakıflar İdaresi’nde devam eden çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

ERHÜRMAN: “TOPLUMUN GAİLESİNİ ÇEKMEYEN SİYASİ YAPININ MEMLEKETİ NEREYE GETİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet edenlerin programa yazılanların farkında bile olmadığını savunarak, “Dünyadan ve memleketten böyle bihaber yaklaşım tarzı olamaz. İnsanların alım gücünü koruyacak, üreticiyi rahatlatacak birkaç tedbir yazsaydınız… Ne projeler ne projeler!.. 2.5 ay için kablo ile elektrik konusunu tartışıyoruz… İnanılır gibi değil” dedi.

Türk Lirası’nın Sterlin, Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybına işaret eden Tufan Erhürman, “Akaryakıt, tüp gazın geldiği nokta arkadaşlarımızın dikkatini çekmiyor. Bütçeyi nasıl yöneteceğiz kaygıları yok. Biz hükümetteyken hepsi bolibif fiyatlarına takmıştı… Başımıza bolibifçi kesilen arkadaşlar tüp gaza, akaryakıta bakmıyor” şeklinde konuştu.

Hükümet programında kullanılan “Hız verilecek ifadesini” de eleştiren Erhürman, “Bir hızdır da gidecek…” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokole işaret eden Erhürman, “Marifet protokol imzalamak değil, yapabileceğinizin altına imza atmak, imzaladığınızı yapmak, kaynağın ne zaman geleceğinin belli olması… Ersin Tatar, Ersan Saner bizim yapılamaz dediğimiz protokolün altına imzayı bastı. Bastı da ne oldu?..” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusuna değinen, iki devletli çözüm tezinin kapsamlı çözüme ulaşmayı imkansız kıldığını belirten Erhürman, 2004’ten beri Kıbrıslı Türk halkının çözüm iradesi zeminine basıldığını, elde edilenlerin de bu sayede elde edildiğini belirtti.

2022’nin zor bir yıl olacağını belirten Erhürman, “Sanki 25 sene hükümette kalacakmışsınız gibi kablo ile elektrik getirmeyi, kalkınma planını programa yazdınız. Markette bir şey alamayan, hayvanına yem yedirmeyen hayvancıyla, bu halkla dalga mı geçiyorsunuz? Bu program hangi kafayla yazıldı anlamış değilim… ” ifadelerini kullandı.

Okullardaki sorunlara değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, İskele’de bir ilkokulda 500 öğrenciden 120’sinin Türkçe bilmediğini söyleyerek, bunların masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, “Maalesef belli bir zihniyetin, toplumun gailesini çekmeyen siyasi yapının memlekete nereye getirdiğini görüyoruz” dedi.

Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin kurulduğu zeminin de yanlış olduğunu ifade ederek, ‘Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım’ zihniyetinde olanları eleştirdi.