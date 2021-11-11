banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
banner404

Hükümet programı görüşülüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:30
Hükümet programı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığında 5 Kasım'da kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi 6 Kasım Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu.

Hükümet programına ilişkin bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılacak görüşme tamamlandıktan bir tam gün sonra yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek. 

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

banner341
Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

YENİ HÜKÜMET VE ERKEN SEÇİM

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu erken seçimin 23 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırmıştı. Kurul ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Değişiklik için Ad Hoc Komite kurulması ve bütçenin toplam 6 günde görüşülmesi konularında ortak mutabakata varmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kabul edilip, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde komitede, 22-24 Kasım tarihlerinde ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp, onaylanması öngörülüyor.

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2021 13:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yurduma sahip çıkıyorum” yürüyüş ve mitingi düzenlenecek
“Yurduma sahip çıkıyorum” yürüyüş ve mitingi düzenlenecek
Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü
Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Arasında İş Birliği Protokolü
Dün 11 tane yangın çıktı
Dün 11 tane yangın çıktı
Lirik Şiir Grubu “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi Salı günü AKM’de
Lirik Şiir Grubu “Karanlıktan Aydınlığa Şiirler-Şarkılar” dinletisi Salı günü AKM’de
Kutlu Adalı Basın Ödülleri 20 Kasım’da veriliyor
Kutlu Adalı Basın Ödülleri 20 Kasım’da veriliyor
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Tatar, 8 yaşındaki Meryem'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi
Tatar, 8 yaşındaki Meryem'in vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi
Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
SPOT, Cop26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı
SPOT, Cop26’da iklim değişikliği ve deniz kaplumbağaları konulu panelde sunum yaptı
Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak
Küçük Meryem'in ölümüyle ilgili açıklama bugün yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim