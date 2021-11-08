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Hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

08 Kasım 2021 Pazartesi 07:00
Hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak genel kurul toplantısı bugün saat 10.00’da başlayacak.

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Cumartesi günü toplanan Meclis’te, Cuma günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu listesi okunmuştu.

Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Danışma Kurulu’nun görüşlerini de değerlendirerek aldığı, Hükümet Programı’nın bugün Meclis’te okunması kararını oylamaya sunmuş, oy birliğiyle hükümet programı’nın bugün saat 10.00’da okunması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hükümet ProgramıMeclis
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