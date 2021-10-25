Hükümet kurma çalışmaları sürüyor

Tatar, saat 11.30’da bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç , Hasan Büyükoğlu’nu, saat 15.30’da ise bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu'nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar geçen hafta, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak KKTC Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile ayrı ayrı görüşmüştü. Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı Sarper Altıncık ile de bir araya gelerek istişarelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, hiç bir siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihinin belirlenmesi benim de tercihimdir” şeklinde konuşmuştu.

Bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını bu görüşmelere göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü kaydetmişti.