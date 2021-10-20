Hükümet kurma çalışmaları sürüyor

UBP, CTP ve HP temsilcileriyle bir araya gelen Tatar, bugün de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) liderleriyle görüşecek.

TATAR: MECLİSİ FESHETMEK EN SON BAŞVURACAĞIM ŞEY

Dün UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul eden Tatar, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Meclisi feshetmek en son istediği şey olduğunu aktarmıştı.

HASİPOĞLU: SEÇİME EN HAZIR PARTİ UBP’DİR

Öte yandan ilk görüşmeyi yapan Hasipoğlu da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclisin artık işleyemez olduğuna vurgu yaparak UBP’nin erken seçime en hazır parti olduğuna işaret etmişti.

ERHÜRMAN: TEK DERTLERİ KURULTAY, SEÇİM TARİHİ KONUŞAMADIK

CTP lideri Erhürman ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümeti sürecinde yaşananlara işaret ederek verdikleri ‘erken seçim’ tarihlerinin sürekli reddedildiğini, bugün de herhangi bir anlaşmaya varamadıklarını aktarmıştı.

Ayrıca dün gerçekleştirilen Meclis Danışma Kurulu toplantısına da işaret eden Erhürman, erken seçim için tarihin konuşulamadığını ifade etmişti.

ÖZERSAY: HALKA 26 ARALIK’TA SEÇİME GİDECEKLERİNİ SÖYLEYENLER, İÇERİDE FARKLI KONUŞUYOR

Dünkü görüşmelerde son olarak Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen HP lideri Özersay, seçim tarihi ile ilgili görüşmelerde farklı, basın açıklamalarında farklı ifadelerin kullanıldığını vurgulamıştı.

UBP Kurultayının öncelendiğini ve sürecin bu nedenle sürekli olarak sarktığını belirten Özersay, “Dileriz Cumhurbaşkanı karar verirken UBP Kurultayını dikkate alan bir eğilim içine girmez” demişti.

TATAR, TDP, DP VE YDP LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi, 11.30’da Demokrat Parti ve 12.00’de Yeniden Doğuş Partisi ile istişarelerde bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakanı Ersan Saner, 13 Ekim 2021 tarihinde UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifasını açıklamış ve hükümet adına istifayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.