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Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor…

10 Şubat 2022 Perşembe 18:00
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor…

SUCUOĞLU: “GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ…ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HÜKÜMETİ NETLEŞTİRİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

ÖZERSAY: “UZLAŞMAYA VARILIRSA ÜLKEYE HÜKÜMETTE HİZMET ETMEK İSTERİZ”

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Ulusal Birlik Partisi (UBP), Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti. 

Görüşmeye, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

HP heyetinde ise HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Gülşah Manavoğlu yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda basına açıklama yapıldı.

SUCUOĞLU

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Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, HP ile daha önce gayri resmi görüştüklerini fakat bugün resmi görüşme yaptıklarını ve heyet olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.

Heyetin, daha önceki hükümetlerdeki Bakanlar Kurulu’nda birlikte çalıştıkları arkadaşları olduğunu ve görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, görüşmede Halkın Partisi Genel Başkanı ve Milletvekillerinin de kendi düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Dört parti ile resmi ziyaretlerini yarın CTP’ye ziyaretleriyle tamamlayacaklarını, daha sonra da değerlendirme yapacaklarını, gerekli görmeleri halinde belli partilerle hükümeti kurma çalışmaları açısından tekrardan görüşme talep edebileceklerini dile getiren Sucuoğlu, “bugün olumlu, gayet güzel görüşme oldu. Samimi ortamda düşüncelerimiz paylaşıldı. Bu düşünceleri büyük ihtimalle yarın öğleden sonra veya cumartesi günü değerlendirip tekrardan önümüzdeki hafta başı gerekli görülürse ziyaretler devam edecektir. Önümüzdeki hafta çıkmadan da hükümeti netleştirmiş olacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
 
ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da görüşmenin verimli olduğunu söyledi.

Kendileri Halkın Partisi olarak eğer üzerinde uzlaşmaya varılırsa, eğer anlaşabilirlerse  hükümette yer almak ve ülkeye hükümette hizmet vermek istediklerini dile getiren Özersay, “bu bağlamda görüşlerimizi paylaştık, UBP’nin görüşlerini dinledik. Karşılıklı olarak öneriler ortaya konulduğunu söyleyebilirim bugünkü görüşmeye ilişkin olarak. Her iki parti de kendi değerlendirmesini, yapılan öneriler çerçevesinde yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

“FARKLI HÜKÜMET MODELİNE GİDİLMESİ HALİNDE MUHALEFETTE KALACAĞIZ”

Yetkili kurullarda yapılan önerileri değerlendireceklerini dile getiren Özersay, uzlaşmaya varılırsa ülkeye hükümette hizmet edeceklerini, uzlaşmanın dışında daha farklı bir hükümet modeline gidilmesi halinde HP’nin bu durumda muhalefette devam edeceğini söyledi.
 
Görüşmelerde “esneklik” gösterilmesi konusunda daha önce açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay’dan bu konuyu açmasının istenmesi üzerine, bunun, bir uzlaşmanın olabilmesi için bütün ilgili tarafların belli oranda esneklik göstermesi gerektiği yönünde verilen bir mesaj olduğunu kaydetti.

Herkesin kendine göre gerekçeleri olduğunu dile getiren Özersay, “önümüzdeki günlerde umarım karşılıklı esneklik gösterilerek bir uzlaşmaya varılır. Çünkü ülkenin uzun ömürlü, uyumlu ve çok gecikmeyecek bir hükümete ihtiyacı vardır.” dedi

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Son Güncelleme: 10.02.2022 18:28
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