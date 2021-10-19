Hükümet kurma çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası'nın kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde, yeni hükümetin oluşumuna yönelik KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede; bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Ulusal Birlik Partisi ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 13.40 sıralarında başlayan görüşmeye, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle başlattığı görüşmelerde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katılıyor.

Tatar şu sıralarda 14.30’da Halkın Partisi ile görüşüyor..

Cumhurbaşkanı Tatar yarın ise saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 11.30’da Demokrat Parti (DP) ve 12.00’de Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile istişarelerde bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakanı Ersan Saner, 13 Ekim 2021 tarihinde UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifasını açıklamış ve hükümet adına istifayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.