banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kurma çalışmaları…
Hükümet kurma çalışmaları…
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa...
3 bölgede yangın çıktı
3 bölgede yangın çıktı
Koluyla gaz koluna bastı, yaralandı
Koluyla gaz koluna bastı, yaralandı
Kaza anında silahını düşürdü
Kaza anında silahını düşürdü
banner404

Hükümet kurma çalışmaları…

UBP’DE GRUP TOPLANTISI YAPILIYOR.. DP İLE YDP GÖRÜŞÜYOR

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:15
Hükümet kurma çalışmaları…

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI, PARTİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ SÜRÜYOR

Hükümet kurma çalışmaları partilerin değerlendirmeleriyle devam ediyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeniden değerlendirme yapmak üzere grup toplantısı yaparken, Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri “ortak yol haritası” belirlemek üzere bir araya geldi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK)  yaptığı açıklamada, UBP Grup Toplantısı’nın 9.30’da yapılacağını açıkladı. Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup sunulamayacağının önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağını belirtti.

banner341
DP İLE DP TOPLANTI YAPIYIR

Öte yandan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan edinilen bilgiye göre, DP ile YDP şu sıralarda ortak yol haritası belirlemek üzere toplantı yapıyor. Arıklı, UBP, DP ve YDP yetkililerinin dün bir araya gelerek ön görüşme yaptıkları bilgisini de aktardı.

Hükümet Kurma çalışmaları çerçevesinde  DP ve YDP yetkili kurulları dün toplanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise hükümeti kurma görevini cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini bu sabah Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 25.04.2022 10:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Bu hükümet zor kurulur, kurulsa da yaşama şansı olmaz!
Covid sayılarındaki düşüş sürüyor
Covid sayılarındaki düşüş sürüyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Kuyuya düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
Kuyuya düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı
Hükümet kurma çalışmalarında partilerin değerlendirmeleri sürüyor
Hükümet kurma çalışmalarında partilerin değerlendirmeleri sürüyor
3 bölgede yangın çıktı
3 bölgede yangın çıktı
Koluyla gaz koluna bastı, yaralandı
Koluyla gaz koluna bastı, yaralandı
Ani ölüm
Ani ölüm

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim