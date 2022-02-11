SUCUOĞLU: “İKİ PARTİ İÇ KONULARDA BİRBİRİNE ÇOK YAKIN… EKONOMİ, ŞU AN DIŞ POLİTİKADAKİ TUTUMDAN DAHA ÇOK ÖNCELİĞE SAHİP OLMALI”



ERHÜRMAN: “BUGÜNKÜ TOPLANTIYI BİRAZ UZUN TUTTUK ÇÜNKÜ İKİ TARAFIN BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAMASINI İSTEDİK…DOĞRU YÖNTEM ÖNEMLİ; İŞ OLA BİR HÜKÜMET KURULSUN, İSTİKRARSIZLIKTAN ÜÇ AY SONRA BOZULSUN İSTEMİYORUZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret ederek görüştü.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından iki partinin genel başkanları Faiz Sucuoğlu ve Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, dördüncü ziyareti CTP’ye gerçekleştirdiklerini ve samimi bir ortamda yapılan görüşmede özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu da etraflıca konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sucuoğlu, UBP’nin fikirlerini içeren yazılı metni de CTP’ye sunduklarını ve bunun parti tarafından değerlendirileceğini aktararak, bu değerlendirmenin ardından gerekirse CTP ile yeniden bir araya gelinebileceğini ifade etti.

Pazartesi çıkacak sonuca göre gelecekteki yol haritasının belirleneceğini söyleyen Sucuoğlu, şu an ülkede en önemli konunun ekonomik krizden çıkış yolu bulunması olduğunu kaydederek, iki büyük partinin bu anlamda birlikte hareketinin ülkeye fayda getireceğine yönelik inancını dile getirdi.

İki partinin iç politikada çok büyük ayrılıkları olmadığını görmenin sevindirici olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şu an için ekonomi ve ekonomik kaygıların dış politikadaki tutumdan daha çok önceliğe sahip olması gerektiği görüşünü de belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da samimi ve iyi niyetli bir görüşmede ilkeler üzerinde durulduğunu kaydederek, bunun yanında Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerin de ortaya konduğunu belirtti.

İki tarafın görüşlerini açıkça ortaya koyduklarını ve açık yüreklilikle paylaştıklarını ifade eden Erhürman, toplantının bir buçuk saate yakın sürmesinin sebebinin de, konuşulmamış bir şey kalmasını istemediklerinden dolayı olduğunu söyledi.

Özellikle bazı mecralarda CTP’nin muhalefette kalmak istediği gibi yanlış bir algı yaratıldığını kaydeden Erhürman, iş ola bir hükümet kurulup üç ay sonra bozulmasını istemediklerini, bu nedenle bugünkü görüşmeyi biraz uzun tutup iki tarafın birbirini daha iyi anlamasını amaçladıklarını bildirdi.

Erhürman, iki partinin de dış politikadaki tutumunun kamuoyunun malumu olduğunu da dile getirdiği konuşmasında, ekonomi yanında CTP için Kıbrıs Türkünün dışa açılması ve Kıbrıs sorununun bir federasyon temelinde bir çözümle yeniden birleştirilmesinin de yüksek öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.