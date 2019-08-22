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Hükümet krizine doğru!

Kıb-Tek’e 4 adet jeneratör alımı konusunda hükümet ortakları arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Hükümet krizine doğru!

Kıb-Tek’e 4 adet jeneratör alımı konusunda hükümet ortakları arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:20
Hükümet krizine doğru!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy kuruma jeneratör alımına gerek olmadığını açıklarken, HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise partisinin jeneratör alma kararında ısrarlı olduğun belirtti.

Kurumda örgütlü sendika El-Sen’in, ay sonuna kadar 4 yeni jeneratör alımı için ihaleye çıkılması, aksi halde genel greve gidileceği yönündeki uyarısını değerlendiren Taçoy, mevcut santrallerin ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, 28 milyon dolar harcayarak 4 yeni jeneratör alımını gerekli görmediklerini söyledi. Taçoy “Bu jeneratörün parasını halka mı ödetecekler?. Ben bu yoğurdu yiyemem” dedi.

Senin: Önceki Bakanlar Kurulu Kararı zaten yürürlüktedir. Bir başka ifadeyle Halkın Partisi önceki hükümet döneminde ortaya koyduğu Çift Yakıtlı dört yeni Jeneratör alımı ile ilgili olarak aynı duruşa sahiptir ve görüşünü değiştirmemiştir.

Hükümet ortaklarında Kıb-Tek’e jeneratör alımı konusunda görüş ayrılığı var.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik Kurumu’nun bankalara 180 milyon, Aksa’ya da 215 milyon lira borçlu olduğunu belirterek “Bunu ben yapmadım. Geçmişten devredilen bir borçtur” dedi.

Kurumda örgütlü sendika El-Sen’in, ay sonuna kadar 4 yeni jeneratör alımı için ihaleye çıkılması, aksi halde genel greve gidileceği yönündeki uyarısını değerlendiren Taçoy, mevcut santralların ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, 28 milyon dolar harcayarak 4 yeni jeneratör alımını gerekli görmediklerini söyledi. Taçoy “Bu jeneratörün parasını halka mı ödetecekler?. Ben bu yoğurdu yiyemem” dedi.

Hasan Taçoy, her türlü görüşe açık olduğunu ifade ederek, bilgileri şeffaf bir biçimde paylaşmaya hazır olduğunu yineledi ve El-Sen görüşmeye çağırdı. Taçoy, “4 Jeneratörün parasını kime ödeteceğiz vatandaşa mı? Yeterince açıklık göremiyorum Ben bu yoğurdu daha farklı yemek istiyorum. KIB-TEK’in toplam borcu 400 milyon TL. Finansal Açığımız 166 Milyon TL. En pahalı üre şeklini kullanıyoruz o da akaryakıt” şeklinde konuştu.

Senin: HP'nin tavrı değişmedi...

Halkın Partisi Genel Sekreteri Senin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Halkın Partisi önceki hükümet döneminde ortaya koyduğu Çift Yakıtlı dört yeni Jeneratör alımı ile ilgili olarak aynı duruşa sahiptir ve görüşünü değiştirmemiştir” dedi.

Senin’in açıklaması şöyle:

“Son günlerde gündemde olan Kıb-Tek’in santral alımına ilişkin çeşitli haberler yapılmaktadır. Bilindiği üzere bir önceki hükümet döneminde uluslararası ihaleye çıkarak 4 adet Çift Yakıtlı yeni Jeneratör alınması kararlaştırılmış, bu karar alınırken de hem fizibilite raporları incelenmiş hem daha çevreci ve verimli enerji üretimi hedef alınmış hem de belirli bir zaman sonra vatandaşın daha ucuz elektrik kullanması arzu edilmiştir.

Bunun yanı sıra ülkemize ait olan kurum ve kuruluşların varlığını koruması da her daim ana hedeflerimizin arasında olduğu nettir. Mevcut ihale sürecinin tamamlanmasının akabinde elimizdeki verilere göre 4 yıl içinde bu yatırım kendi kendini amorti etme noktasına gelecektir. Bu sebeple önceki hükümet döneminde alınan bu kararın, aksi bilimsel veri ve raporlarla ispatlanmadıkça, hem kurum hem de vatandaş için faydalı olacağı aşikârdır.

Öte yandan aksine bir karar olmadığı sürece önceki Bakanlar Kurulu Kararı zaten yürürlüktedir. Bir başka ifadeyle Halkın Partisi önceki hükümet döneminde ortaya koyduğu Çift Yakıtlı dört yeni Jeneratör alımı ile ilgili olarak aynı duruşa sahiptir ve görüşünü değiştirmemiştir.”

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