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"Hükümet Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak"

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:20
"Hükümet Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin “Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyacak” bir adım attığını belirtti.

Arıklı, “Bu adımla muhalefetin elindeki en büyük argümanı da alıyoruz. Bundan sonra ne konuşacaklar merak ediyorum. Göreceksiniz, Kıb-Tek’i bu hükümet kurtaracak. Navlunu ve ihaleyi tarihe gömeceğiz…” dedi.

Arıklı, filtre takılması sonrasında ülkeye fiyatı daha uygun olan akaryakıtın getirileceğini, elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını belirtti, Arıklı, “Bildiğiniz başka bir formül varsa söyleyin…”ifadelerine yer verdi.  

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Son Güncelleme: 31.10.2022 14:39
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