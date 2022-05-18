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Hükümet güvenoyu aldı

UBPDP-YDP Hükümeti güvenoyu aldı

18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:22
Hükümet güvenoyu aldı

Cumhuriyet Meclisinde yapılan oylamada hükümete 29 oyla güvenoyu verildi.

20 vekil hükümete ret oyu verdi

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1 Milletvekil de oylamaya katılmadı.

Başbakan Ünal Üstel güven oylaması sonrası kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı;

“Uzun süredir hükümet boşluğu sonrası güvenoyu alınmıştır hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu koalisyona evet hayır oyu veren arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri birlik beraberlik ve dayanışma içinde istişare ederek çıkıyoruz. Geldiğimiz nokta bu; ateşten gömleği giydik. Ülkemiz ve devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Vekil ve bakan arkadaşlarımız olarak birbirimizi severek dayanışma içinde bu günlerden beraber çıkacağız. Anavatanımızla da iş birliği içinde bu zor günleri geride bırakacağız…”

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