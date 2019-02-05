Hükümet göz mü yumuyor!

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke’nin çalışma saatlerine uymayarak yılın yarısından fazlasını yurt dışında geçirmesi kamuoyunda infialle karşılandı.

Başbakan Erhürman'ı göreve davet ediyoruz

KIBRIS MANŞET’i arayan vatandaşlar Büke’nin görevini suistimal ettiğinin ortaya çıkarıldığını hükümetin Personel Dairesi aracılığıyla müdahale etmesi gerektiğini vurgularken, Başbakan Tufan Erhürman’a çeşitle sorular yönelterek geçtiğimiz günlerde kamuda çalışanları deşifre ederken YÖDAK konusunda niçin sessiz kaldığını sordular.

Maliye Bakanlığı Ne Yapacak?

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nı göreve çağıran vatandaşlar kamuda çalışanların eşit olduğunu ve yasaların da tüm kamu çalışanları için geçerli olması gerektiğini söylerken, YÖDAK Başkanının giriş çıkışlarının mercek altın alınmasını ve kendisine maaş kesintisi yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Bu arada KIBRIS MANŞET’in dünkü manşetinden sonra YÖDAK Başkanı Prof Dr. Akile Büke’nin sessizliğini koruması da dikkatlerden kaçmadı. Büke’yi yurt dışı gezilerinin neden bu kadar yoğun olduğunu ve hangi maksatla ayın yarısından fazlasını yurt dışında geçirdiğini açıklamaya davet ediyoruz.