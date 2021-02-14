banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Hükümet geri adım attı!

14 Şubat 2021 Pazar 19:00
Hükümet geri adım attı!
banner337
banner351

SANER: "VATANDAŞLARIMIZIN, İŞ İNSANLARIMIZIN YAŞADIKLARI TÜM SORUNLARI İYİ BİLİYORUZ VE AŞMAK İÇİN TÜM İMKANLARLA ÇALIŞIYORUZ"

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan toplantıda yetersiz bakiye-tekrar ibraz mührü basılmış ve veya ilk ibrazı yapılacak çekler için ikinci ibraz süresinin 27 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, işveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat’ta yapılması gereken Sosyal Sigorta prim ödemelerinin 18 Şubat’a kadar ötelenmesi de karara bağlandı.

Hükümet Covid-19 salgını ile mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyasında yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığı çalışmaları bugün de sürüdü.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan ve çeklerle sigorta primlerinin ele alındığı toplantıya, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkan katıldı.

Başbakan Ersan Saner, toplantıyla ilgili açıklamasında, vatandaşın, iş insanlarını ve sektörlerin yaşadıkları tüm sorunları bildiklerini ve eldeki tüm imkanları kullanarak bunları aşmak için çalıştıklarını vurguladı.

.Saner, Kıbrıs Türk Halkı’nın el birliği ve Türkiye’nin desteğiyle en az sıkıntıyla salgın sürecini geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden kimsesinin bir endişesi olmamasını istedi.

Başbakan Saner şöyle devam etti:

banner341
“Tüm dünyada olduğu gibi kovid-19 salgını nedeniyle bizler de kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları uygulamak durumunda kaldık. Hükümet olarak sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyamızda yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim için her vatandaşımız, her sektörümüz ve tüm kesimlerimiz ayı değerdedir, herkese en iyi hizmeti vermek başlıca görevimizdir. Halkımızla el birliği yaparak Türkiye’nin desteğinin alarak bu süreci en az sıkıntı ile geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Lütfen alınan kararlara ve salgınla mücadele için ortaya konulan kurallara uyalım"

KARARLAR

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda şu kararlar alındı:

1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.

2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.

3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.

4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri 18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir. "

banner360
Son Güncelleme: 14.02.2021 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
Bir işçiden örnek emsal teşkil edecek paylaşım
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
35 yaşındaki hasta böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor
Girne’de aşı ve PCR testleri devam ediyor
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Özersay’dan, şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’den başsağlığı mesajı
Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
Ulaştırma Bakanlığı’nda karayollarındaki bakım-onarım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19’dan hayatını kaybeden iki kişi için taziye yayımladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim