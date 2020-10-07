banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1152
ALTIN
478.635
DOLAR
7.8401
STERLİN
10.1516
EURO
9.2200
Hangi ölüm ses getirir?
Hangi ölüm ses getirir?
Kudret Özersay; umut idi
Kudret Özersay; umut idi
Neden Tufan Erhürman?
Neden Tufan Erhürman?
Müdahale tartışmaları!
Müdahale tartışmaları!
banner376

Hükümet düştü!

Hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.

07 Ekim 2020 Çarşamba 09:40
Hükümet düştü!
banner337
banner351

Koalisyon ortaklarından Halkın Partisi dün Ulusal Birlik Partisi (UBP)-HP hükümetinden çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, bu akşam toplanan HP Parti Meclisi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Senin, HP Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyururken, "Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

HPMilletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara ziyareti sırasında kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Özersay, "Bugün yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş'ın açılması projesi bu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

banner341
Maraş'ın askeri bölge statüsünün devam ettiğini belirten Özersay, bunun değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini de vurgulamıştı.

Özersay, "Özetle bugün atılan adım Bakanlar Kurulu'nun karara bağladığı ve bugüne kadar tarif ettiğimiz kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması ve oradaki özel mülkün tasarrufunun eski sakinlerine verilmesi projesinin hayta geçirilmesi anlamı taşımamaktadır. Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır." ifadelerine yer vermişti.

Bu adımdan, bugün Başbakan Tatar'ı aramasının ardından ve sadece birkaç saat önce haberdar olduğunu belirten Özersay, "Daha önce defalarca kapalı Maraş'ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında, Perşembe sabah saatlerinde kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı.

UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu.

Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alırken, UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi'nde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc HükümetiUbphp Koalisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Denktaş: “Ayrıştırma ve bizi birbirimize düşürme neye hizmet edecek?”
Serdar Denktaş: “Ayrıştırma ve bizi birbirimize düşürme neye hizmet edecek?”
Tatar, Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti
Tatar, Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti
Özersay: "Tatar seçim yatırımı yaptı"
Özersay: "Tatar seçim yatırımı yaptı"
HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"
HP: "Hükümetin bozulma nedeni Ersin Tatar’dır"
Kapalı Maraş'ın açılma süreci nasıl başlamıştı?
Kapalı Maraş'ın açılma süreci nasıl başlamıştı?
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
HP, hükümetten çekildi... “Sessiz kalamazdık“
HP, hükümetten çekildi... “Sessiz kalamazdık“
HP, koalisyon hükümetinden çekiliyor
HP, koalisyon hükümetinden çekiliyor
Beklenen oldu... Halkın Partisi koalisyondan çekildi
Beklenen oldu... Halkın Partisi koalisyondan çekildi
27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim