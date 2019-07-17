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Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

KOMİTE HUKUK VE TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İKİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARINI GÖRÜŞTÜ

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

KOMİTE HUKUK VE TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İKİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARINI GÖRÜŞTÜ

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

KOMİTE HUKUK VE TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İKİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARINI GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında hukuk ve taşınmaz mallarla ilgili iki değişiklik yasa tasarını görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında  toplanan Komite, “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmelerine devam etti.

İlgili gündem maddeleri ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecek. 

Yargıda tespit edilen somut sorunları aşmak ve mahkeme hükümlerinin etkin ve adil şekilde icra edilebilmesini sağlamak için hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili toplantıya KKTC Başsavcılığından Savcı Aysu Erginel, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Halil Okur ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Birlik Başkanı Avukat Hasan Esendağlı katıldı. Avukat Peyman Erginel, Avukat Özen Hürses ve Avukat Tarık Kadri de toplantıya katılıp görüş ve önerilerini sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına,  Komite üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay  katıldı.

(RÇ/YIL)

 

 

 

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