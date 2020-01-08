Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı

Lefkoşa, 8 Ocak 02 : Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Toplantıda HP Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.
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