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Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Görüşmeye Başladı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında bugün toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Görüşmeye Başladı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında bugün toplandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Görüşmeye Başladı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanının Atanmasının Uygun Bulunması”, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe) görüştü.
Komite, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanının Atanmasının Uygun Bulunması”nı görüşerek, yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek konuyu oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.
Komite “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başlarken, tasarı bir sonraki toplantıda görüşülmeye devam edilecek.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüşmeye devam etti. Komite yasa önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.
Komite toplantısına davetli olarak, Fazilet Özdenefe (Öneri Sahibi), Sıla Usar İncirli (Öneri Sahibi), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Vicdani Ret İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve KAYAD’dan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.
(GÖZ/HA)
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