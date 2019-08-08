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Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak ve somut sorunları aşmak amacıyla hazırlanan “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine devam edildi.

Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak ve somut sorunları aşmak amacıyla hazırlanan “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine devam edildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Görüşüldü

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak ve somut sorunları aşmak amacıyla hazırlanan “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine devam edildi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün saat 14.00’te toplanan komitede yasa tasarısının madde madde görüşülmesi tamamlandı ancak ivediliği olmadığından, söz konusu yasa tasarısının üçüncü ve son okunuşu ileriki bir toplantıda ele alınmaya bırakıldı.

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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına CTP Milletvekilleri Doğuş Derya ve Asım Akansoy, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ile Yasemin Öztürk ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Toplantıda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, KKTC Başsavcılığı’ndan savcı Aysu Erginel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yer aldı.

Açıklamada, Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası’nın, mahkeme hükümlerinin icrasına ilişkin hükümlerinin günümüz koşullarında yetersiz kalmasından dolayı değiştirildiği belirtildi.

(FEZ/HÖ)         FOTOĞRAFLI
 

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