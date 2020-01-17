Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı

Bugün saat 11.00’de yapılan komite toplantısında Komite, gündeminde bulunan, Barış Harekâtından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisini, Barış Harekâtından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve oy birliğiyle kabul etti. Üçüncü okunuşunu da tamamlayarak Yasa Önerisini ve Yasa Tasarısını Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite ayrıca, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe) ve 1962 Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden Emine Pilli, Mülteci Hakları Derneği’nden Fezile Osum ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Mustafa Kendir katıldı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığı’ndaki toplantıya, Başkanvekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla U. İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Jale R. Rogers katıldı.



