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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:56
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre bugün saat 9.30’da başlayan Komite toplantısında, ilk olarak “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirmesi” konusu görüşüldü; adayların yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk edildi.  

Komite’de, ikinci gündem maddesi olarak “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi”ni ele alınarak, genel görüşmesine başlanıldı.

Gündem gereği son olarak “Vakıflar İdaresine Ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 alanındaki Emlake Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de Yapılması için 49 Yıllığına Near East University Ltd.’ye Kiralanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alınarak, toplantıda söz konusu Karar Tasarısı’nın genel görüşmesine başlanıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Vakıflar İdaresi, Meteoroloji Dairesi, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Çevre Koruma Dairesi, Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Türk Mühendis  ve Mimar Odaları Birliği ile Çevre Mühendisleri Odası’ndan temsilciler katılarak görüşlerini Komite’ye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen Komite toplantısına, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca, “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi”nin öneri sahibi olarak DP Milletvekili Serhat Akpınar katıldı.

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