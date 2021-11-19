banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi
Hayat pahalılığı ödemesi yapıldı
Maraş’ın günahı belediyenin boynuna…
Maraş’ın günahı belediyenin boynuna…
banner404

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.  

19 Kasım 2021 Cuma 15:00
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni oybirliği ile onaylayarak, seçim tarihini 23 Ocak 2022 olarak belirledi ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ahmet Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak Atanması Hususundaki Teklifi”ni de görüşerek, yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sundu.  
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.  
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ahmet Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak Atanması Hususundaki Teklifi” ve “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni görüştü.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, TDP Genel Başkanı ve milletvekili Cemal Özyiğit katıldı.  

banner341
     
Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılıktan, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu katıldı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2021 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Sucuoğlu'nun ziyaretleri
Sucuoğlu'nun ziyaretleri
Okullardaki vaka sayıları artıyor
Okullardaki vaka sayıları artıyor
Meclis Takımı, Londra Türk Masterleri ile karşılaştı
Meclis Takımı, Londra Türk Masterleri ile karşılaştı
Dayanışma Evi, 10. yılını yeni logo ile kutladı
Dayanışma Evi, 10. yılını yeni logo ile kutladı
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden çocuk hakları farkındalık etkinliği…
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden çocuk hakları farkındalık etkinliği…
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
İnönü Belediyesi ile Büro İş arasında TİS imzalandı
İnönü Belediyesi ile Büro İş arasında TİS imzalandı
Sennaroğlu, Londra Türk Masterleri Derneği'ni kabul etti
Sennaroğlu, Londra Türk Masterleri Derneği'ni kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim