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Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Dün Toplandı

Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Dün Toplandı

10 Haziran 2022 Cuma 10:00
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Dün Toplandı

E-Devlet konusunda iki yasa tasarısı onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında dün toplandı. Toplantıda, e-devlet konusunda iki yasa tasarısı onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, söz konusu yasa tasarılarını oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti. 

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıda, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Feride Gözek ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener de katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardı. 

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Son Güncelleme: 10.06.2022 10:14
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