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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün saat 10.00’da toplandı. 

Komite, gündeminde bulunan “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayıp, madde madde görüşmesine ise  ilerleyen toplantılarında  devam edeceğini açıkladı.

Buna ilaveten, bir diğer gündem maddesi olan “Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin olarak ise  Tapu Dairesi Müdürü Arif Ozankaya’dan konu hakkında bilgi aldı. İlgili gündem maddesi de ilerleyen toplantılarda ele alınacak.

GENEL GEREKÇE

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Meclis’ten yapılan açıklamada, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, mahkeme hükümlerinin icrası konusunda yaşanan tıkanıklığın aşılması ve mahkeme hükümlerinin icrasına ilişkin hükümlerinin günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tasarıyla ayrıca somut sorunları aşmak ve mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak hedefleniyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, Tapu Dairesi Müdürü Arif Ozankaya, Savcı Aysu Erginel, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Ticaret Odası Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında gerçekleşen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. 


 

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:39
Anahtar Kelimeler:
HukukSiyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi
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