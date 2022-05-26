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Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplandı

26 Mayıs 2022 Perşembe 17:15
Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 10.30’da  toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Yayın Yüksek Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesini” görüştü. Komite, adayların yasada aranan niteliklere haiz olduklarını tespit ederek konuyu oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Komite daha sonra “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele alarak söz konusu Yasa Tasarıları’nın genel görüşmesine devam etti.

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Komite ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC’de Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Komite bahse konu Onay Yasa Tasarılarının görüşmesine önümüzdeki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, UBP Lefkoşa Milletvekili ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer ile E-Devlet Eski Koordinatörü ve Eski Yönetim Kurulu Üyeleri katılarak görüş ve önerilerini aktardılar.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Salahi Şahiner ve Devrim Barçın katıldılar.

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