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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Hukuk Komitesi Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nı, “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet ( Değişiklik ) Yasa Önerisi”ni ve “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüştü. Komite, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul ederek Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
Hukuk Komitesi Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle onayladı
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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nı, “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet ( Değişiklik ) Yasa Önerisi”ni ve “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüştü. Komite, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oy birliğiyle kabul ederek Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıda, ilk olarak “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi yapıldı.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan Emre Hacı, Emine Uzun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Berhan Ongan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.

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KÜÇÜKLER VE MAHCURLAR VESAYET (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’NE OY BİRLİĞİ

Komite, daha sonra “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni madde madde oyladı ve oy birliğiyle kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesi, son olarak gündeminde bulunan “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantının bu bölümüne davetli olarak, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Neşe Serinsu katıldı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 17:23
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