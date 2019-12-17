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Hukuk Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

20 milyon 971 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hukuk Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

20 milyon 971 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

17 Aralık 2019 Salı 12:38
Hukuk Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda 20 milyon 971 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bütçe üzerine ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Başsavcılık kişinin bakış açısı, doğruluğu, dürüstlüğü, liyakatı ilgili değil müessese olarak hareket etmeli, gerekli girişimleri araştırma, kovuşturma ve işlemlerini sürdürmeli” dedi.

Özyiğit, Başsavcılık gibi polisin sıkıntılarının da net şekilde ortaya konulması ve buralardaki işlemlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

ÇALUDA

UBP milletvekili Aytaç Çaluda da bütçe üzerine söz aldı. Çaluda, Başsavcılık’ta bazı dönemlerde adam kayırma yapıldığını savunarak,  kendisi milletvekili olur olmaz dokunulmazlıkla ilgili dosya açıldığını kaydetti.

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ÖZDENEFE

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe de söz aldığı Genel Kurul’da Çaluda’nın açıklamalarını eleştirdi.

Özdenefe, “Başbakanlık da Denetleme Kurulu da sizde. Elinizde bir şey varsa, getirin. Araştırma yapılacaksa yapılsın. Buraya çıkıp çamur atıyorsunuz. Zemini yok, meşru dayanağı yok. Kürsünün bu şekilde kişisel meseleler için kullanılması doğru değil” şeklinde konuştu.

Fazilet Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu ile ilgili benzer sıkıntının Yüksek Savcılar Kurulu için de geçerli olduğunu, yasa değişikliği gerektiğini belirtti. Özdenefe, savcı atama ve terfilerinin gizli oyla yapılmaması gerektiğini, yasa için dairenin kendi içinde adım atması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Başsavcılık bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüşmelere geçildi.

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02
Anahtar Kelimeler:
Hukuk Dairesi Bütçesi
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