Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Hukuk Dairesi Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 23 milyon 354 bin 700 TL’lik bütçesini oy çokluğuyla kabul edildi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:30
Hukuk Dairesi Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi
banner337
banner351

Bütçe üzerine ilk olarak TDP Milletvekili Cemal Özyiğit söz aldı. Başsavcılık’ın fetva makamı olarak görüldüğünü savunan Özyiğit, “Görüşü verenler ne kadar hukuki görüş veriyor?” diye sordu. Özyiğit, Hukuk Dairesi’nin objektif olması gerektiğini vurguladı.

2017 yılında Tahsin Ertuğruloğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde rüşvet tartışması yaşandığını anlatan Özyiğit, Başsavcılık’a başvurduklarını, onların da polise başvurulması gerektiğini söylediğini aktardı. 2020 bütçesi görüşülürken konuyla ilgili durumu sorduğunu, dosyanın intikal etmediği yanıtını aldığını savunan Özyiğit, Aytaç Çaluda ve Hüseyin Özgürgün’le ilgili dosyalara da işaret etti.

Jet krizi olayına da değinen Özyiğit, olayla ilgili raporun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydetti. Kapsamlı raporu öğrenemediklerini kaydeden Özyiğit, Polis Genel Müdürü’ne kapsamlı raporu sorduklarını ancak kendilerine raporun verilemeyeceğinin söylendiğini savundu. Özyiğit, Başsavcılık’tan ise “inceliyoruz” yanıtını aldıklarını bildirdi.

Komite aşamasında Başsavcı Yardımcısı’na bunu sorduğunu eksiklikler için polise geri gönderildiğini ve ardından Başsavcılık’a gideceğini öğrendiğini aktaran Özyiğit, “Rapor ne zaman açıklanacak?” diye sordu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde vekalet vermesi nedeniyle ülkede sıkıntılar yaşandığını savunan Özyiğit, seçim bittikten sonra uyarılmasına rağmen görüş için Başsavcılık’a yazıyı 27 Kasım’da gönderdiği anlattı ve bu durumu eleştirdi.

“Başsavcılık’a bu haliyle güvenmemizi kimse beklemesin” diyen Özyiğit, Başsavcılık’ın hakkaniyet doğrultusunda kararlar vermesi gerektiğini belirterek, “Adaletin önünü açacak, objektif görüşler verecek” şeklinde konuştu. Özyiğit, bütçeye oylarının olumsuz olacağını bildirdi.

BAYBARS

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Hukuk Dairesi’nin bağımsız olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, dairenin görevinin zaman zaman karıştırıldığını belirtti. Baybars, soruşturma ve kovuşturma yetkisinin aslında poliste olduğunu dile getirdi.

Baybars, Hukuk Dairesi’nin daha fazla müdahil olup, polise katkı sağlamasının önemini ifade etti.

Yolsuzluk dosyalarının toplumda kanayan yara olduğunu belirten Baybars, bu dosyaların akıbeti konusunda kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

banner341
Tüm kurum ve kuruluşların hukuk danışmanı olan Başsavcılık’ın güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Baybars, bu konuda eksiklikler olduğuna dikkat çekti ve kaynağın artırılması gerektiğini belirtti.

Baybars, Savcılık makamının adil yargılama bakımında bireylerin menfaati açısından da önemli olduğunu dile getirerek dairenin daha fazla insan yetiştirmesinin önemine dikkat çekti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, insan kaynağı eksikliğine dikkat çekerek, Hukuk Dairesi’nde de bu konuyu ön plana çıkararak, “görevlerini yapmıyor noktasına getirilmesinin” ülke için kayıp olduğunu belirtti.

Manavoğlu, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili polise ciddi görev düştüğünü ancak Savcılık’ın da geri durmayarak, gerekli girişimleri yapması gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, kurumların daha verimli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manavoğlu, yolsuzluk konusunda toplumda ciddi yara olduğuna dikkat çekerek, bu dosyaların kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise ilk olarak, Girne’nin kapanma konusunun kamuoyunda tartışıldığına işaret ederek, hükümetin bu duruma değinmesinin önemine vurgu yaptı.

Savcılığın önemine dikkat çeken Özdenefe, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıp karar alan Yüksek Savcılar Kurulu’nun kararlarını gizli oyla aldığını anlatarak, kararların gerekçeli ve yargı denetimine açık olmazsa savcılara güvenin azalmasına neden olacağına dikkat çekti.

Özdenefe, pandemi koşullarında ayrılan bu bütçenin yeterli olmadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık görevini devretmeden Cumhurbaşkanı görevi almasını eleştirdi. Özdenefe, bu konuda Başsavcılık’ın verdiği görüşü de eleştirdi.

Konuşmaların ardından Hukuk Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2021 17:16
Anahtar Kelimeler:
Hukuk Dairesi Bütçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi’nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı desteği
Gazimağusa Belediyesi’nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı desteği
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
CTP: “Çözüm sürecindeki çıkmaz, BM zeminine bağlı kalınarak aşılabilir”
CTP: “Çözüm sürecindeki çıkmaz, BM zeminine bağlı kalınarak aşılabilir”
KKTC’de 370 mağara var
KKTC’de 370 mağara var
Rüstemoğlu: “Gümrük ulusal sanayinin teşvikinde önemli rol oynuyor”
Rüstemoğlu: “Gümrük ulusal sanayinin teşvikinde önemli rol oynuyor”
Sütek’e ait süt tankeri kapalı zarf usülü teklifle satılacak
Sütek’e ait süt tankeri kapalı zarf usülü teklifle satılacak
Mahkemeler bütçesi onaylandı
Mahkemeler bütçesi onaylandı
Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor
Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor
KTOEÖS Üst Komite ve Eğitim Bakanlığı kararlarını protesto etti
KTOEÖS Üst Komite ve Eğitim Bakanlığı kararlarını protesto etti
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” protokolü imzalandı
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” protokolü imzalandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim