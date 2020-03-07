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Htsk’den Kadınlar Günü Mesajı...

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTSK) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınların 100 yılı aşkın süredir devam eden eşitlik ve emek sömürüsü mücadelesinin acı bir sembolü olduğunu kaydetti.

Htsk’den Kadınlar Günü Mesajı...

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTSK) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınların 100 yılı aşkın süredir devam eden eşitlik ve emek sömürüsü mücadelesinin acı bir sembolü olduğunu kaydetti.

07 Mart 2020 Cumartesi 08:58
Htsk’den Kadınlar Günü Mesajı...
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Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTSK) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınların 100 yılı aşkın süredir devam eden eşitlik ve emek sömürüsü mücadelesinin acı bir sembolü olduğunu kaydetti.
Açıklamada şöyle denildi:

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“Bugün bir kez daha hatırlamakta fayda var! 8 Mart 1857 tarihinde, sistemin dayattığı cinsiyet eşitsizliğinin ve emek sömürüsünün karşısında ‘eşit işe eşit ücret’ sloganıyla yola çıkan kadın emekçilerinin gerçekleştirdiği eylem uğrunda yaşamlarını feda ettikleri gündür. 
Günümüzde ise sistem  8 Mart’ı kadınlara verilen bir çiçek ve kadınlar için özel bir eğlence gününe dönüştürme çabası içindedir. Ancak bilinmelidir ki 8 Mart bundan çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Kadın toplum ve yaşamın devamlılığını sağlayan temel taşlardan biridir. Kadının hak ettiği değer ve eşitlik kavramları ise bir çiçek ve yemekten çok daha fazlasıdır. Bu değerler sistem tarafından sene boyunca görmezden gelinerek senede bir gün verilen bir çiçekle sağlanamaz. Bizler HTKS kadın emekçileri olarak sisteme karşı verdiğimiz emek sömürüsü ve eşitlik mücadelemizin sömürü durana ve eşitlik sağlanana kadar devam edeceğini bildirir ve bu uğurda can veren dostlarımıza selam dururuz.”
(HÖ)

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