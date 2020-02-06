Htks İstanbul’da Uçak Kazasından Duyduğu Üzüntüyü Belirtti

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan uçağın pistten çıkarak parçalanmasının, kendilerini üzdüğünü belirtti.

HTKS, yaptığı açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Pegasus firmasına ve pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” dedi.



(AK/ŞEB)