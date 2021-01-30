HTKS personelin aşılanmasını talep etti

HTKS Başkanı Cem Kapısız yazılı açıklamasında, ilk kovid vakalarının görüldüğü Mart 2020’den beri Ercan Havalimanında görevli tüm personelin sağlığını riske atarak haftada yedi gün yirmi dört saat, ambulans uçuşlara, askeri ve devlet uçuşlarına, transit ve lokal sivil hava trafiğine hizmet vermeye kesintisiz devam ettiğini belirtti.



