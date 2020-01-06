HTKS, hükümeti zamlar konusunda eleştirdi

HTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümete gelene kadar ‘ben ekonomiden iyi anlarım, KKTC’yi kalkındıracağım’ diyen politikacılar, bugün bir kalkındırma yöntemi olarak zamları benimsemiş, üstelik zam savunur duruma gelmiştirler” dedi.

“Yapılan son zamlarla hükümetin ekonomi alanında ne kadar başarılı olduğunu halka yeniden hatırlattığını” öne süren Kapısız, “Güçlü bir KKTC ekonomisi için, UBP-HP yönetiminin yegane planının zam yapmak olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Mevcut yönetim anlayışından belli olduğu üzere bu hükümet çalışanın derdinden anlayabilecek bir kabiliyete sahip değildir. Dolayısıyla önümüzdeki seçim sürecinde de çalışanlardan oy istememesi gerekmekte” diyen Kapısız, halka tepkisini sandıkta göstermesi çağrısı yaptı.