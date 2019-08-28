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HTKS: “Ercan sözleşmesi fes edilsin yönetim özerk bir sivil havacılık kurumuna verilsin”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), “ülkedeki ilk özelleştirme” olan Ercan Havalimanı’nın vaziyetinin “tam bir talana” dönüştüğünü savunarak, siyasilere; Ercan Havalimanı sözleşmesinin fes edilip, yönetiminin özerk bir Sivil Havacılık Kurumuna verilmesi çağrısında bulundu.

HTKS: “Ercan sözleşmesi fes edilsin yönetim özerk bir sivil havacılık kurumuna verilsin”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), “ülkedeki ilk özelleştirme” olan Ercan Havalimanı’nın vaziyetinin “tam bir talana” dönüştüğünü savunarak, siyasilere; Ercan Havalimanı sözleşmesinin fes edilip, yönetiminin özerk bir Sivil Havacılık Kurumuna verilmesi çağrısında bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
HTKS: “Ercan sözleşmesi fes edilsin yönetim özerk bir sivil havacılık kurumuna verilsin”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), “ülkedeki ilk özelleştirme” olan Ercan Havalimanı’nın vaziyetinin “tam bir talana” dönüştüğünü savunarak, siyasilere; Ercan Havalimanı sözleşmesinin fes edilip, yönetiminin özerk bir Sivil Havacılık Kurumuna verilmesi çağrısında bulundu.

HTKS, Ercan özelleştirmesinin Kıbrıs Türk halkının 30 yıllık kaybına mal olacağını da savunarak, “Ercan gibi kötü bir özelleştirme tecrübesi ortada mevcutken başka kurumların da özelleştirilmesi için ortaya konan çabaların halkın faydasına olmadığını” kaydetti.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yazılı açıklamasında, Özelleştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte dönemin UBP hükümeti tarafından yapılan ilk özelleştirme olan Ercan Havalimanı’nın vaziyetinin tam bir talana dönüştüğünü savundu.

Özelleştirmenin yapıldığı dönem Ercan’da “rekabet ortamı yaratılıp hizmetlerin ucuzlayacağı” mesajı verildiğini ifade eden Kapısız, Rekabet Kurulunun da Ercan Havalimanı’nın 25 yıllığına özel bir şirketin tekeline geçişini onayladığını, bu da yetmezmiş gibi başka bir hükümetin de 4 yıl ek süre verdiğini kaydetti.

Tek başına KKTC’nin tüm yolcu trafiğini kontrolü altında bulunduran bir özel ve “tekel” şirketin, rekabetin olmadığı bir ortamda verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak ya da ucuzlatmak gibi bir derdinin de doğal olarak bulunmadığını savunan Kapısız, şöyle devam etti ve şu iddialarda bulundu:

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“Halk, devlete vergi adı altında bu kurumları işletmesi ve halka hizmet vermesi için para öderken, hükümet edenler kendi görevlerini doğru yapamadıklarından dolayı kurumları zarar ettirmektedirler. Ardından ‘Kurum zarar ediyor, satalım kurtulalım’ diyerek kendilerine göre en uygun sermayedara üstelik halka sormadan kurumu teslim etmekte ve şirketin arzu ettiği kârı yine halkın cebinden sömürmesine izin vermektedirler.

Sözleşmedeki şartlara göre devletin Ercan Havalimanı’ndan edilen kârdan %47.8 alacağı olması gerekirken maalesef tekel konumunda bulunan şirket ne KDV ödemeyi kabul ediyor ne kar payı ödüyor, ne de yerel makamlarla işbirliğini düzgün şekilde yapıyor. Aksine, sunduğu hizmetleri fahiş rakamlarla fiyatlandırarak havayolu şirketlerinin tepkisini çekiyor. Bütün bu ekstra fiyatlamalar bilet fiyatlarına yansırken, televizyonlarda Bakanlarımız bilet fiyatlarının ‘bu sene, bilemedin gelecek sene’ nasıl düşeceğini anlatmaktaydı. Ancak gerçek şudur ki; Hükümetlerimiz ilgili tekel şirketin, Ankara’daki bağlantılarından ürkmekte ve sözleşme gereği yetkilerini kullanmaya çekinmektedirler. Böyle olunca ilgili şirket de meydanı boş bulmakta ve kârını maksimize ederek gönlünün dilediğini yapmaktadır.”

“BİTTİĞİNDE TARİHE GEÇECEK”

Kapısız, Ercan Havalimanı inşaatının yanlış planlamadan dolayı uçakların kalkış ve inişlerini geciktirecek şekilde tam bir plansızlık ve hesapsızlık örneği olarak inşa edildiğini de savunarak, “Bittiğinde tarihe geçecektir. Hava Trafik Kontrolden hiçbir uzman desteği alınmadan yapılan bu projenin gerçekleşmesi durumunda ‘çift pistli bir meydanın nasıl olur da tek pistli bir meydana göre daha yavaş hizmet verebildiği?’ sorusunu halk olarak kendimize hep birlikte soracağız” dedi.

Kapısız, “Ercan Özelleştirmesi Kıbrıs Türk Halkının 30 yıllık kaybına mal olacaktır. Siyasilere sesleniyoruz; Ercan için yapılacak tek şey sözleşmeyi fes edip, başında siyasi atamaların değil liyakat sahibi seçilmiş profesyonellerin bulunduğu özerk bir Sivil Havacılık Kurumunun yönetimine verilmesidir” görüşünü de ifade etti.

Son Güncelleme: 28.08.2019 15:26
Anahtar Kelimeler:
Ercan SözleşmesiHTKS
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