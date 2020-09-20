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HTKS'den EL-SEN'e destek

“HÜKÜMETİN TAHSİLATLAR KONUSUNDA BİR GİRİŞİM YAPMAMASI HALİNDE EL-SEN İLE BİRLİKTE GREV DAHİL TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

20 Eylül 2020 Pazar 14:26
HTKS'den EL-SEN'e destek
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği her kuruşun halkın cebinden çıktığını,  EL-SEN’in haklı mücadelesinde her an yanlarında olacaklarını belirtti ve hükümetin ilgili tahsilatlar konusunda bir girişim yapmaması halinde EL-SEN ile birlikte grev dahil tüm yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini duyurdu.

Kapısız yazılı açıklamasında, Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 800 milyon alacağı bulunmasına rağmen, halka hizmet edebilmek için sürekli borçlanmasına yönetenlerin göz yummasının kabul edilebilir olmadığını savundu.

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Kapısız, “Nasıl ki halkımız kullandığı enerjiyi kuruşu kuruşuna ödüyor ve ödemediğinde elektriği kesiliyorsa, belli başlı kurumlar ve işletmeler de borcunu ödemesi ve ödemediğinde tıpkı halka yapıldığı gibi elektriklerinin kesilmesi gerekir” dedi.

Yasalar ve usullerin herkese adil ve eşit çalıştırılması gerektiğini ifade eden Kapısız, UBP-HP hükümetinin belli başlı kurumların ve  para babalarının ödemedikleri elektrik borçlarına göz yumarak halkına ihanet ettiğini ileri sürdü.

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Son Güncelleme: 20.09.2020 14:29
Anahtar Kelimeler:
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası
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