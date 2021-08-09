HP’den Sanayi Odası’na ziyaret...

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, girdi maliyetleri konusunda üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP, ekonomi vizyonunu paylaşarak, görüş ve önerileri dinlemek amacıyla sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP milletvekilleri, bu çerçevede Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, ekonomide yaşanan yapısal sıkıntılar ve son dönemde salgından kaynaklanan konjonktürel sıkıntılar ele alındı.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, özellikle elektrik gibi üretim açısından temel girdi maliyeti oluşturan konuda yaratıcı öneriler ortaya koymak gerektiğini belirtti.

Özersay, “Girdi maliyetleri konusunda yerli üreticinin desteklenmesi hem sanayi, hem de tarım ve hayvancılık konusunda piyasadaki daralma ve döviz artışı dikkat alındığında kaçınılmazdır” dedi.

Bu açıdan gerçekten üretim yapan tesislerin doğru belirlenmesiyle elektrik tarife desteğinin daha anlamlı bir noktaya çekilebileceğini ifade eden Özersay, Sanayi Odası’nın girdi maliyetleri bağlamında değerlendirilebilecek meslek okullarından mezun olanların üretim sektöründe çalışmaları için farklı teşvik yöntemleri üzerinde çalışmasının dikkate değer olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyarette tüm dünyayı vuran pandeminin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etki yanında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakın geleceğe dönük olarak yapılan yeni salgın krizleri uyarısına da dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Sadece sağlık alanında yaşadığımız ve yakın gelecekte yaşanması muhtemel salgınlar değil, aynı zamanda global ısınma nedeniyle yaşanan aşırı sıcakların yarattığı orman yangınları ve aşırı, beklenmedik yağışlar ve seller de dikkate değerdir. Üstelik denizlerde müsilaj denilen deniz salyası sıkıntısı da birlikte düşünüldüğünde artık yakın gelecekte sürekli olarak yeni krizlerle karşı karşıya kalacağımızı bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz.”

“OLAĞAN HÜKÜMET ETME YÖNTEMLERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ KALMADI”

“Olağan hükümet etme yöntemlerinin çok da bir anlamı ve önemi kalmıyor” diyen HP Genel Başkanı Özersay, kriz yönetiminden anlayan, dünyayı yakından takip edebilen, hızlı karar alabilen ve kararları değişen şartlarda hızlı şekilde gözden geçirip değişebilen, dinamik yönetim yapılarına ve hükümetlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kudret Özersay, yeni dönemde vatandaşların seçimlerde karar verirken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’nun da, yaptığı açıklamada, görüşlerini aktardığı belirtildi.

Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ile HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Erek Çağatay ile Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu da eşlik etti.