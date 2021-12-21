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HP’den ekonomiyi ayağa kaldırmak için 6 maddelik paket

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TL’deki dalgalanmaya karşı hazırladıkları tedbirler arasında hayat pahalılığının maaşlara her iki ayda bir yansıtılmasının bulunduğunu açıkladı.

21 Aralık 2021 Salı 12:20
HP’den ekonomiyi ayağa kaldırmak için 6 maddelik paket

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay katıldığı programda yaptığı açıklamada, hükümete gelmeleri durumunda yapacakları icraatlarını anlattı. Özersay, “Kamuda maaşların 6 ayda bir değil her 2 ayda bir hayat pahalılığına göre artırılması, özeldeki asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi, fon, vergi ve gümrük indirimleriyle temel gıda ve ilaç gibi sağlık ürünlerinde pahalılığın önlenmesi ve indirimlerin raflara yansımasının denetimle sağlanması gibi ayakları yere basan adımlardan oluşan bir paket hazırladık” dedi. 

Özersay “Kamuda maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı artışının maaş miktarına göre yapılması nedeniyle az maaş alanların daha az hayat pahalılığı, yüksek maaş alanlarınsa daha fazla HP artışı alması ve bunun yarattığı maaş artışı adaletsizliğine son verilecek“  ifadelerini kullandı.
 
Asgari ücretten yapılan artışlar ertesinde fiilen vergi alındığını belirten Özersay, hükümete gelmeleri durumunda vergi alınması uygulamasına son vereceklerini kaydetti.

Özersay, özellikle temel gıda, temizlik, sağlık-ilaç, çocuk bezi ve benzeri ithal ürünlerde belirli bir süre için fon ve vergilerin sıfırlanması; gümrüklerde kur sabitlemesi yoluna gidilmesi ve vergilerin taşıma ücretleri eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması gibi yöntemleri devreye koyacaklarını belirtti. Özersay, yerli ürünlerin hammaddesi konusunda da indirimlere gideceklerine ancak buna paralel olarak da etkili denetimlerle fiyatlarda indirim sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Özersay ayrıca Fiyat İstikrar Fonu’nu amaçlarına uygun olarak kullanıp akaryakıt zamlarını dizginleyerek vatandaşa olumsuz yansımalarını en aza indirme yoluna gideceklerini vurguladı.

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İşverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği verileceğini belirten Özersay, “KDV’nin peşin ödenmesi de yurt dışından mal getiren esnaf ve diğer işverenler açısından önemli bir sıkıntıdır, bu konuda da adım atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

KONUT PROJESİ

Mağusa Maraş ve Güzelyurt için sosyal konup projelerinin de bulunduğunu kaydeden Özersay, “Gençler kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekler” dedi.

Kırsal bölgelerde ikamet etmediği için de kırsal kesim arazisi imkanı verilmeyen gençlere alt yapısı olan arazi imkanı sağlanacağını ifade eden Özersay, özellikle Güzelyurt gibi kırsal kabul edilmeyen ama imkanların kısıtlı olduğu bölgede ve Esentepe, Karşıyaka gibi turizm bölgesinde gençlere evlerini yapabilecekleri alt yapısı olan devlet arazisi sağlanacağını belirtti.

Özersay, konuşmasında yer verdiği bazı projeleri şu şekilde sıraladı:
“Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek. Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden Maliye gelir elde edecek; Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elde çıkarılması yoluna gidilecek; Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak; Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak”


 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 13:22
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