Hp Yetkilileri Akdoğan Ve Vadili’deydi

ÖZERSAY: “MART SONUNA KADAR ELEKTRİKTE ÇOKLU TARİFE UYGULAMASINA GEÇİLECEK”

BAYBARS: “ALT YAPISI EKSİK OLAN KIRSAL KESİM ARAZİLERİNE ALT YAPI GÖTÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

ATAKAN: “YOLLARDA BÜTÜNLÜKLÜ BİR TAMİRAT YAPABİLMEK İÇİN YAĞIŞLI GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ”

Lefkoşa, 5 Mart 19 : Halkın Partisi (HP) yetkilileri Akdoğan ve Vadili halkı ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katıldığı ziyarette Parti Genel Sekreteri Yenal Senin, İlçe Başkanı Süleyman Canatan ve HP milletvekilleri de yer aldı.

Toplantılar muhtarların bölgeleri hakkındaki gelişmeleri ve sorunları aktarmasıyla başladı.

ÖZERSAY: “MART SONUNA KADAR ÇOKLU TARİFE UYGULAMASINA GEÇİLECEK”

HP’den verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs konusunda bir süredir söylemekte oldukları işbirliğine dayalı çözüme yönelik adımlar atılmaya başlanmasının olumlu olduğunu söyledi.

Özersay, işbirliği yoluyla elektrik, telefon ve mayın temizliği konularında alınan kararların iki taraf arasında güven yaratılmasına katkısı olacağını belirtti.

Bu gelişmelerin ilerleyene süreçte hidrokarbon ve suçluların iadesi gibi diğer konularda da olmasının iki toplumun birlikte adım atabilmesi adına ümit verici olacağını belirten Özersay, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine Özersay, çoklu tarifenin yeni dönemde faturaların rahatlamasında önemli bir alternatif olacağını, mart sonuna kadar çoklu tarife uygulamasına geçileceğini kaydetti.

Özersay, çamaşır veya bulaşık makineleri gibi çok elektrik çeken aletlerin düşük tarifeli saatlerde kullanılabileceğini, böyle bir alternatifle faturaların düşürüleceğini ifade ederek, çoklu tarifenin elektrik faturalarını azaltabilme şansı doğuracağını belirtti.

BAYBARS: “ALT YAPISI EKSİK OLAN KIRSAL KESİM ARAZİLERİNE ALT YAPI GÖTÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kırsal kesim arazileriyle ilgili de konuştu.

Baybars, bunca zaman altyapısız araziler dağıtıldığını, hatta insanlara arazi değil resmen tarla verildiğini, insanların buraya ev yapamadığını kaydederek, mağduriyetleri giderilebilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Baybars, Türkmenköy’e elektrik götürüldüğünü, Dikmen’de elektrik alt yapısının oluşturulmaya başladığını Geçitkale ve Gaziköy’de de ilerlemenin söz konusu olduğunu belirtti.

Ayşegül Baybars, Vadili’de altyapısı hazır olan mevcut parsellerde de hak sahibi olup projesini getireceklere taahhütle imkanlar sağlanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı, belediyeler reformuna da değindi.

Baybars, özellikle Mesarya’da belediyecilik hizmetlerinin daha çağdaş ve verimli olması için reform hazırlığı yapıldığını, bu konuda kararlı olduklarını ve çok kısa zaman içerisinde belediyelerden alınan hizmetlerde rahatlama yaşanacağını belirtti

ATAKAN: “YOLLARDA BÜTÜNLÜKLÜ BİR TAMİRAT YAPABİLMEK İÇİN YAĞIŞLI GÜNLERİN GEÇMESİNİ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ”

Yolların durumu konusunda açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, soruları da yanıtladı.

Yağmurlar sonucu yollarda kısmen oluşan tahribatlar ve çöküntüler için önlem alınması konusunda yönetilen soru karşılığında Atakan, “Yollarda bütünlüklü bir tamirat yapabilmek için yağışlı günlerin geçmesini beklemek zorundayız” dedi.

Atakan, yağmurlar durmadan yapılan her çalışmanın bir süre sonra üfelenme ve parçalanma nedeniyle yeniden onarım isteyeceğini söyledi.

Bölge halkının Lefkoşa’ya gidip gelirken trafikte çektiği sıkıntının rahatlayacağını söyleyen Tolga Atakan, “Bu yol hizmete girince Lefkoşa ve Hamitköy arasındaki yol geciktirilmeden tamir edilecek. KKTC genelinde buna benzer 10 nokta var. Oralardaki sorunlar da bu dönem içinde nihai sonuca erdiriliyor’ dedi.

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