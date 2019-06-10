Hp Milletvekili Topal’a İzmir’den Davet

KONSERDE ATLILAR’DAKİ KATLİAM ÇUKURUNUN AÇILMASINDA GÖREV YAPAN EMEKLİ TABİP YARBAY ÇEKİÇ’İN KIBRIS’LA İLGİLİ ESERLERİ DE İCRA EDİLECEK

Lefkoşa, 10 Haziran 19 : Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, İzmir’de Türkiyeli ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın vereceği ve Kıbrıs’la ilgili eserlerin de seslendirileceği konsere davet edildi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, konserde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan ve Atlılar Katliamı çukurunun açılması sırasında da görev yapan Emekli Tabip Yarbay Ayhan Çekiç’in Kıbrıs ile ilgili yazdığı bir çok eser de icra edilecek.

Ninesi ve dedesi Atlılar katliamından kurtulan kişilerden ikisi olan Hasan Topal, böylesine anlamlı bir konserde yer almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Emekli Tabip Yarbay Ayhan Çekiç’in Kıbrıs Türk halkı için büyük bir değer olduğunu ifade eden Topal, zor ve acı günlerin de hatırlanacağı bu konserin manevi açıdan da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hasan Topal’ın davet edildiği konser, Çarşamba günü Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda yer alacak.

(AK/GÜL)