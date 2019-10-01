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Hp Milletvekili Rogers:”meclis’in Yeni Dönemiyle Birlikte  çalışmalarımız İvme Kazanacak”

Lefkoşa, 1 Ekim 19 (.): Halkın Partisi (HP)  Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’in açılmasıyla birlikte yaz döneminde yapılan komite çalışmalarının ivme kazanacağını söyledi. 

Hp Milletvekili Rogers:”meclis’in Yeni Dönemiyle Birlikte  çalışmalarımız İvme Kazanacak”

Lefkoşa, 1 Ekim 19 (.): Halkın Partisi (HP)  Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’in açılmasıyla birlikte yaz döneminde yapılan komite çalışmalarının ivme kazanacağını söyledi. 

01 Ekim 2019 Salı 14:45
Hp Milletvekili Rogers:”meclis’in Yeni Dönemiyle Birlikte  çalışmalarımız İvme Kazanacak”

Lefkoşa, 1 Ekim 19 (.): Halkın Partisi (HP)  Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’in açılmasıyla birlikte yaz döneminde yapılan komite çalışmalarının ivme kazanacağını söyledi. 

Rogers, komitelerin yaz boyunca verimli bir şekilde çalıştığını ve somut ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: 

“Komiteler aktif bir şekilde çalışıyor. Maliye Komitesi’nde Kamu Mali Yönetim Yasası geçirildi. Aynı zamanda Dokunulmazlık Komitesi çalışarak raporunu hazırladı. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulacak. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde biz geçen dönemden bu yana Ruh Sağlığı Yasası’nı çalışıyoruz. 

Bütün yazı bu yasayı çalışarak geçirdik. İdari Komite genelde birçok esaslı yasaların geldiği komite oluyor ve bu yasalar çoğunlukla geçirilmeye hazır durumda olmuyorlar. Meclis alt komitesinde de ciddi mesai harcamamız gerekebiliyor. Sonuna yaklaştık şu anda. Hukuk Komitesinde avla ilgili bir düzenleme var ki; uzun yıllardır yapılmamış ve ciddi değişiklikler getiren bir yasa. Komiteler gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Yeni dönemin başlamasıyla bu çalışmalar daha da ivme kazanacaktır. 

Yurttaşlık Yasasının ve Belediye Reformu Yasa Tasarısının da bu dönemde Meclis’e gelmesini bekliyoruz. İdari Komitede önceliğimiz olan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı var. Kamudaki en kapsamlı teşkilat yasalarından bir tanesi. İçinde birçok sorunu da barındırıyor. Sağlık alanında yeri olan ama yasada karşılığı olmayan kadronun yürürlüğe girmesini sağlayacak. Mesela çocuk psikiyatri uzmanı, biyomedikal mühendis gibi… Milletvekili olarak yasa yapmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bazen yasaların hazır gelmemesinden bazen tartışmalardan dolayı Meclis’te bu işler çok uzun zaman alıyor. Sağlık alanında; kanser kayıt yasası, bulaşıcı hastalıkların bildirimini zorunlu kılan yasa, hükümette olduğumuz dönemde geçirdiğimiz önemli yasalardır. Şu anki Ruh sağlığı yasası, 1932’den kalan Fasıl Yasasının yerine geçecek. O alanda ciddi bir güncellemeyi sağlayacak. Şu anda ruh sağlığı alanında hekimler yasal bir zemin olmadan el yordamıyla uygulamayı yapmaya çalışıyorlar. Onları koruyan bir yasa yok. Temel Sağlık Dairesi Yasası var, 1985 yılından kalma. Çağı yakalayamamış bir yasa. Tüm bunlar, yıllardır var olan eksiklikler. Bunlar sadece sağlık alanından verdiğim örnekler. Her alanda benzer sorunlar var ve gidermek için çalışıyoruz.” 

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“HP SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRDİ”
Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı  bir programda gündem başlıklarını değerlendirdi. 
Her aksaklığa ve soruna dokundukları için eleştirildiklerini söyleyen Rogers, “Halkın Partisi siyasetin dilini değiştirmiş bir partidir. Halkın Partisi’nin söylemleri başka siyasi partiler tarafından da kullanılır hale gelmiştir. Halkın Partisi ilk kurulduğu gün ne dediyse bugün de onu yapmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

“ÜLKEYE TURİST GİBİ GİRİP KAÇAK ÇALIŞANLARIN ÖNÜ KESİLİYOR”
Halkın Partisi olarak yola çıkarken amaç edindikleri ne varsa onları yapmak için uğraş verdiklerini anlatan Girne Milletvekili Rogers, , sadece siyasilerin istemesiyle değil toplumun da talebiyle değişimin başlayacağına inandığını söyledi.

Rogers, şöyle devam etti:
 “Siyasilerin biraz daha cesur bir duruş sergilemesi gerekir. Halkın Partisi bu cesur duruşu gösterme noktasında bazen yalnız kalabiliyor, diğer partilerden gerekli desteği göremeyebiliyor ama biz hala aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Çok daha direkt icraatları olduğu için İçişleri Bakanlığı’nda bunun örneklerini görebiliriz. Herkes ülkedeki nüfusu bilmemeyi, şiddeti, cinayeti, olumsuz şeyleri eleştiriyor. Yıllardır ülkeye giriş-çıkışlar serbest bırakılmış. Ülkeye girenlerin nerede kalacağına dair muhacerette kayıt tutulmuyor. Bunların değişmesi için birçok adım atıldı. 2009’dan beri zorunlu olması gereken öğrenci kayıt sistemi dörtlü koalisyon döneminde uygulanmaya başlandı. Artık çalışma izni alır gibi öğrenciler de öğrenci izni alarak ülkede kalabilecek. Türkiye Cumhuriyeti’yle adli bir protokol imzalandı. Çalışmalar devam ediyor. Son yapılan muhaceret tüzüğüyle artık turist adı altında ülkeye girip kaçak çalışanların önü kesiliyor. Bu da çok önemlidir. Bu ve benzeri tüzükler dünyanın her yerinde uygulanıyor. Ülkemizde ancak kayıt altında kalabilecekler. Adrese dayalı bir kayıt sistemi de oturtulmaya çalışılıyor. Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi imar planıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor ve söz verildiği gibi bir sene içinde tamamlanmış olacak. Meclis’e girdiğimizden bu yana iki defa Dokunulmazlık Komitesi kurularak vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar üretildi. Biz başta verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz, geçireceğiz.” 

“AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLEMEK NAİFLİKTİR”
BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleşen temasları da değerlendiren Rogers, Rum tarafını iş birliğine zorlayacak adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. 

Farklı alanlardaki iş birlikleriyle iki taraf arasında yeniden güvenin tesis edilmesinin mümkün olabileceğini söyleyen HP Girne Milletvekili şunları söyledi:

“Parti programımızda da yazar; biz aslında Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı, sonuç odaklı müzakereleri, federasyonu Halkın Partisi olarak hiçbir zaman reddetmedik. Hala da federasyon modelini reddetmiyoruz. Söylediğimiz şudur; Rum tarafında yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dair bir ışık görmüyoruz. Aynı görüşmeleri yapıp farklı sonuçlar beklemek naif bir yaklaşımdır. Bu ülke yıllardır aynı şeyleri konuşarak çok enerji harcadı. Her yeni görüşmede yeniden heyecanlandı. Sonunda hep beraber hayal kırıklığına uğradık. Rum tarafını iş birliğine zorlayacak girişimler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunlardan biri gaz meseledir. Bir diğeri Maraş açılımıdır. Eğer statükoyu sarsmazsak aynı durum hep devam edecek. Sayın Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanı olarak yaptığı dış temaslar çok önemlidir. Çünkü belki de sonunda bir çözüme gideceksek bu, sadece Rum tarafının isteğiyle değil, uluslararası aktörlerin kabullenip desteklemesiyle olacak.” 
(YIL)
 

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