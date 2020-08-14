Hp Milletvekili Büyükoğlu “askerlik Yasası, Pandeminin Neden Olduğu Mağduriyeti Giderecek”

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nce hazırlanan Askerlik (Değişiklik) Yasası’nın iki gerekçeyle hazırlandığını belirtti.

HP’den verilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler bağlamında askerlik yasası kapsamındaki bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerini yerine getirilmesi ve geriye kalan bedelli miktarın ödenmesine ilişkin ciddi sıkıntılar ortaya çıkmasının ilk neden olduğunu söyleyen Büyükoğlu, bu sıkıntıları gidermek amacıyla yasa tadilatı yapıldığını belirtti. Büyükoğlu açıklamasında ikinci nedeni şu sözlerle açıkladı: “KKTC yurttaşı olup bedelli askerlik hakkını elde etmiş veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar elde edecek olanlara yönelik, bu hizmeti yerine getirme şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği doğdu.”

“YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA DURUMUNDAKİLER BEDELLİ HAKKINDAN YARARLANABİLECEK”

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin 2020 sonuna kadar etkili olacağı ihtimalinden hareketle hastalığın yayılmasını önlemek ve birliklerdeki asker sayısını kontrol altında tutmak amacıyla yasada düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden HP Milletvekili, bu yasa yürürlüğe girmeden önce KKTC’den ayrılıp yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar eğitim koşulu aranmaksızın bedelli hakkından yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

“KAÇAK DURUMUNDAKİ GENÇLER ÜLKELERİNE DÖNEBİLECEK”

Dövizdeki son artış da dikkate alınarak bedelli askerlik için ödenecek miktarın 5 bin 500 sterlin olarak düzenlendiğini açıklayan Büyükoğlu, yasayla birlikte ödemelerin artık yurtdışındaki temsilciliklerde veya T.C. Büyükelçiliklerinde yapılabileceğini ve bu şekilde kaçak durumda olan gençlerin artık ülkelerine gelebileceklerini anlattı.

“YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA 12 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR”

Büyükoğlu’nun verdiği bilgiye göre; değişiklik yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde kişilerin başvurması ve başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde KKTC dış temsilciliklerine veya T.C. büyükelçiliklerine gidip ödeme yaparak askeri yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olacak. 12 ay içinde başvurmayanlar ve başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ise bu haktan yararlanamayacak. Büyükoğlu’nun yasaya ilişkin paylaştığı diğer bilgiler şöyle:

“Bedelli askerlik hizmetinin ilk 15 günlük süresini yerine getirip ikinci 15 günlük hizmet süresini tamamlamamış olanlar ikinci bölümü 31 Aralık 2020 tarihine kadar Asal Şube’ye müracaat ederek veya 2500 sterlin ödenerek yapabilecek.

“YURTDIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER İÇİN BEDELLİ MİKTARI 3 BİNDEN BİN STERLİN’E İNDİRİLDİ”

Esas yasanın 14. maddesi uyarınca Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden KKTC yurttaşları, Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (TC-KKTC) yurttaşları ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurtdışında ikamet eden KKTC yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu yurttaşlar hariç) için mükellefiyet şartlarında düzenleme yapıldı ve 3 bin Sterlin olan ödeme bin Sterlin’e indirildi.”

“BEDELLİ ASKERLİK İÇİN YURTDIŞINDA 4 YIL ÇALIŞMA KOŞULU 3 YILA İNİYOR”

Yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik konusunda da düzenleme yapıldığını ifade eden Büyükoğlu, “Bedelli askerlik hakkını elde etmiş veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu hakkı kazanacak olan kişiler için yurtdışında 4 yıl çalışmış olma koşulu aranmayacak, 3 yıl çalışmış olmaları yeterli sayılacak. Bu kategorideki kişiler 31 Aralık 2020 tarihine kadar asal şubeye müracaat ettikleri ve 6 bin sterlin ödedikleri takdirde mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar” dedi.

(AK/FEZ)