Hp Genel Sekreteri Rogers: “karantina Uygulaması, Halk Sağlığını Korumak İçin Önemlidir”

“VAKA SAYISI BU HIZLA ARTARSA ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLAMAYACAK.. EKONOMİYE YANSIMASI DA OLUMSUZ OLACAK”
Lefkoşa, 28 Ağustos 20 (.): Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik uzmanı Jale Refik Rogers, yaklaşık 7 günlük bir karantina sürecinin salgını kontrol altında tutmayı sağlayacağına işaret ederek, bunun halk sağlığı için önemli olduğunu belirtti.
Rogers, yurtdışından gelişlere 6-7 günlük karantina uygulanmasını önermelerinin nedeninin çift PCR’ın, riski azaltsa da tamamen ortadan kaldırmaması ve gelinen noktada vaka sayılarının hızlı artışı olduğunu kaydetti.
Yazılı açıklama yapan Rogers, ilk PCR testini yaptıktan sonra veya yolculuk sırasında virüsü alan bir kişinin ikinci PCR testinden sonra pozitif olabileceğini ve bunun toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olduğunu belirtti.
Rogers, kısa bir karantina sürecinin güvenli bir ortam sağlayacağını kaydederek, şunları söyledi:
“Korona virüsü alan bir kişi, 2 ile 14 gün arasında semptom gösterebiliyor. Genel olarak semptom gösterme 5. veya 6. gün oluyor. Dolayısıyla ilk hafta daha kritik. Özellikle yurt dışından birçok üniversite öğrencisinin ülkemize giriş yapacağı bu günlerde, yaklaşık 7 günlük bir karantina süreci salgını kontrol altında tutmamızı sağlayacaktır. Bu halk sağlığı için önemlidir.”
“VAKA SAYISI BU HIZLA ARTARSA ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLAMAYACAK”
Karantina uygulamasına mesafeli durulmasının ekonomik bir boyutu olduğunu ifade eden Rogers, uygulama planlanırken mağdur olabilecek sektörlere nasıl destek olunabileceğinin de düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rogers, sağlık ve ekonominin doğru bir dengeyle yönetilmesi gerektiğini ancak önceliğin halk sağlığı olduğunu söyledi.
Jale Rogers, şöyle devam etti:
“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KURULU PAYDAŞLARI TOPLANTIYA ÇAĞIRMALI”
Mart ayından itibaren çocukların okula gidemediğini ve bundan psikolojik olarak da etkilendiklerini aktaran Rogers, “Okula gitmek sadece matematik, Türkçe öğrenmeleri için değil; belli bir disiplini edinmeleri, kendi yaşıtlarıyla sosyalleşecek bir ortama girmeleri için de önemli. Bir veli, bir sağlıkçı ve bir siyasetçi olarak çocuklarımızın okula gitme haklarının ellerinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Bundan sonra atılacak adımlarda çocukları ve yüksek öğrenime gelecek öğrencileri düşünmek gerektiğini belirten Rogers, “karantinanın şekli, nasıl ve kime uygulanacağı konuşulup tartışılacak bir şeydir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yasal olarak konusunda uzman kişileri ve paydaşları toplantıya çağırma yetkisi var. Hepsi bir araya gelerek en doğru şekilde bu süreci nasıl yönetebileceğimizi konuşabiliriz” şeklinde konuştu.
“RİSK BÖLGELERİNDE RASTGELE PCR TESTİ YAPILMASI YAYGIN BİR BULAŞIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR”
Rogers, sağlık altyapısının yetersizliğini de göz önünde bulundurarak ilk dalgada çok çabuk bir kapanmaya gidildiğini, ada ülkesi olmanın ve hızlı kapanmanın sayesinde hastalık fazla yayılmadan o sürecin iyi bir noktada tamamladığımızı belirtti.
Şu anda açılımlarla birlikte çok farklı bir ortam içinde olunduğunu kaydeden Rogers, iş yerlerinin, sosyal hayatın aktif olarak devam ettiğini, uluslararası uçuşlar ve karantinasız girişler nedeniyle hızlı şekilde vaka ithal edildiğini ve yerel vakaların ve birçok temaslının da görülmeye başlandığını söyledi.
Yerel vaka sayısının hızla artmamasının sağlanması için aktif bir araştırma gerektiğine işaret eden Rogers, şunları kaydetti:
“Yoğun bakımda şu anda hastamız yok. Yaz döneminde olmamız, genel olarak açık havada bulunmamız bunun nedenlerinden biri. Virüsün açık havadaki yüzeylerde yaşama süresi daha kısa. Ama tüm bunlar durumun bu şekilde kalacağı anlamına gelmiyor. Yerel vakalar arttıkça, yüksek riskte olan hastalığı ağır geçirme riski olan kişilere bulaşma olasılığı da artıyor. Yerel bulaşı kontrol altında tutmak bu nedenle önemli. Önümüz kış; bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddeti artıyor ve yoğun bakımlarda bir yoğunluk başlıyor. Bu kış döneminin Covid-19’la birleştiğinde bizi daha da zorlayacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte kontrollü gitmemiz ve tetikte olmamız önemli olacak. Yerelde vakaları hızla yakalamak açısından Sağlık Bakanlığı’nın rastgele PCR testler yapması çok önemli. Umarım rastgele yapılan test sayıları artar ve bunu toplumla da paylaşırlar. Her bir pozitif vaka bir öbek demek ve temaslıları tespit edilip karantinaya alınmazsa o öbek hızla büyüyebilir. Hızlıca pozitif vakalar tespit edilmeli ve çok fazla kişiye bulaştırması engellenmeli. Ancak bu şekilde yaygın bir bulaşın önüne geçilebilir. Risk grupları test için öncelikli olmalıdır. Havaalanı çalışanları, taksiciler, sağlık çalışanları, yakın zamanda seyahat öyküsü olanlar gibi…”
(GÖZ/FEZ)