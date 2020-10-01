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Hp, Anayasa Değişikliğini Desteklediğini Duyurdu

Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Halkın Partisi, Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısının artırılmasını öngören ve sonuçlanması uzun zaman alan dava dosyaları ile ilgili sorunların giderilmesini sağlayacak Anayasa değişiklini desteklediğini duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
Hp, Anayasa Değişikliğini Desteklediğini Duyurdu
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Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Halkın Partisi, Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısının artırılmasını öngören ve sonuçlanması uzun zaman alan dava dosyaları ile ilgili sorunların giderilmesini sağlayacak Anayasa değişiklini desteklediğini duyurdu.

HP’den yapılan açıklamada, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek referandumda Halkın Partisi olarak, oylarının “Evet” yönünde olacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

11 Ekim’de sandık başına gidildiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, Yüksek Mahkeme yargıç sayısının artırılmasını sağlayacak Anayasa değişikliğine yönelik referandum için de oy kullanılacağı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Yüksek Mahkeme’nin, Anayasa’dan kaynaklanan görev ve yetkileri nedeniyle vermekte olduğu hizmetlerde ciddi artış meydana gelmiştir. Anayasa değişikliğiyle, bir başkan ve yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılarak bu sayının on altıya kadar çıkartılabilmesine olanak sağlanması amaçlanıyor. Bu değişiklikle, yargı erkinin daha sağlıklı ve hızlı hizmet verebilmesi, başka bir deyişle adaletin erken tecelli etmesi hedeflenmektedir.

Sorunsuz işleyen bir yargı yapısı halkımız için büyük gereksinimdir. Halkın Partisi olarak, devletin en önemli kurumlarından biri olan yargıya olan güvenin korunması gerektiği görüşündeyiz.”

(TUĞ/ŞEB)

 

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