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HP: Ülkemize sahip çıkacağız

Halkın Partisi (HP), ülkenin geleceğini, içinde bulunduğu durumu, parti politikalarını ve örgütlenmesini ele alarak değerlendirdiği bir çalıştay düzenledi.

03 Nisan 2022 Pazar 19:45
HP: Ülkemize sahip çıkacağız

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Çalıştaya, seçimin ardından da çalışmalarına devam eden, tüm ülkeyi gezerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Halkın Partisi milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşma yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu parti içi yapılanmanın, ülkenin sorunlarının doğru analiz edilmesinin, ekonomik ve siyasi bir darboğazda olan ülkemize sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Çalıştayda, partiye gönül veren bir grup da yer aldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bir gün süren çalıştayda, dünyanın dengesinin değiştiğinin altı çizildi, KKTC’nin jeopolitik konumu ve kendine has özelliklerinin doğru kullanılmasının önemi üzerine konuşuldu. Ülkemizin şartları dikkate alınarak nasıl bir siyaset izleneceği, toplumun refaha çıkabilmesi için yapılması gerekenler ve Halkın Partisi'nin ülkenin geleceğine dair politikaları tartışıldı.

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Son Güncelleme: 03.04.2022 22:49
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