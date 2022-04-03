HP: Ülkemize sahip çıkacağız

Çalıştayda, partiye gönül veren bir grup da yer aldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bir gün süren çalıştayda, dünyanın dengesinin değiştiğinin altı çizildi, KKTC’nin jeopolitik konumu ve kendine has özelliklerinin doğru kullanılmasının önemi üzerine konuşuldu. Ülkemizin şartları dikkate alınarak nasıl bir siyaset izleneceği, toplumun refaha çıkabilmesi için yapılması gerekenler ve Halkın Partisi'nin ülkenin geleceğine dair politikaları tartışıldı.
03 Nisan 2022 Pazar 19:45
Son Güncelleme: 03.04.2022 22:49