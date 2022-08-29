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HP Tarımsal Üretimde Yerel Yönetimlerin Yaşamsal Görevler Üstlenmesi Gerektiğini Belirtti

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:15
HP Tarımsal Üretimde Yerel Yönetimlerin Yaşamsal Görevler Üstlenmesi Gerektiğini Belirtti

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, belediyelerin tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasında yaşamsal görevler üstlenmesi gerektiğini, HP olarak yerel seçimlerde bu vizyonu da savunacaklarını belirtti.

 

Turgut Alas, pandemi döneminde gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara işaret ederek, “Tarım ve gıdada, tarladan sofraya sürecinde farklı safhalarının birden çoğuna çözüm üretmeyi hedefleyen belediyelere ihtiyacımız var. Belediyelerin aktif rol oynayacağı uygulamalar, üretim süreçlerine verilen desteklerden ürünlerin pazarlanmasına ve tüketicilere ulaşmasına kadar birçok alana yansımalıdır” dedi.

 

HP'den yapılan açıklamaya göre Alas “Tarla ve bahçe yollarının onarımından hayvan içme suyu göletlerine, sulama sistemleri ve kanallarının inşasından meraların ıslahına kadar birçok faaliyette yerel yönetimlerin de katılımcı ya da yönetici olacağı projeler oluşturulmalıdır” dedi.

 

Belediye ile kooperatiflerin üreticilerle “sözleşmeli üretim” modelleri geliştirmesi gerektiğini de kaydeden Alas, “Belediyelerin önayak olduğu sözleşmeli tarım, kâr odaklılık yerine çiftçi yanlısı bir yaklaşımla yapılırsa, hem çiftçilerin ürünlerinin daha iyi fiyatlarla satın alınması sağlanabilir hem de çiftçiye garantili alım vermek suretiyle piyasanın belirsizliklerine karşı bir miktar koruma alanı sunabilir” diye konuştu.


 

Yoğun kimyasal ilaç ve su kullanımını gerektiren üretim şekline karşı agro-ekolojik üretimin teşvik edilmesi gerektiğini de belirten Alas, “İklim krizi, kuraklık gibi sorunları ele alıp, bunlar hakkında çözümler üretmek de acil bir şekilde ele alınmalıdır. Bu meselelerin, belediyelerin acil ve öncelikli politika üretme alanına girmesi de şarttır. Halkın Partisi yerel seçimlerde bu vizyonu ortaya koyan bir yaklaşıma sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan pazarlama konusunda mekanizmalar oluşturulabileceğini de belirten Alas, şunları kaydetti:

"Üretimi destekleme amacıyla makine parkları, soğuk depolama, gıda kurutma gibi tesislerin kurulması, çiftçinin erişimine süt soğutma tankları, salça ve üzüm makineleri sunma gibi hizmetler de belediyeler tarafından sağlanabilir. Ayrıca, çiftçi eğitimleri, teknik destekler ve biyoteknik mücadele de verilen diğer hizmetler arasında olmalıdır. Üretime yapılan bu destek ve katkıların yanı sıra tarımsal ürünün satın alınması, işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılmasına yönelik projeler de düşünülmelidir.” 

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Son Güncelleme: 29.08.2022 14:32
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