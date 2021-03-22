HP Tarım Komitesi: “Su kaynaklarımızın doğru ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerek”

22 Mart 2021 Pazartesi 13:00
Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi, KKTC’nin su kıtlığı yaşayan bir ülke olduğunu, su kaynaklarının doğru ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Dünya Su Günü nedeniyle bildiri yayımlayan HP Tarım Komitesi, suya değer vermenin geleceğe değer vermek olduğunu kaydetti:
Bildiride şu noktalara dikkat çekildi:
“Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağı kuraklıkla karşı karşıyadır ve iklim değişikliklerinden nasibini alması kaçınılmazdır. Yıllık yağışların önemli bir bölümünün altyapı sorunu ve plansız yapılaşma nedeniyle yüzey akıntısı olarak denize gittiği de bir gerçektir. Hal böyle olunca, su kaynaklarına sürdürülebilir bir erişim için sektörler arası birlikteliğe ihtiyacımız vardır. Bunun için de politikacılar, üreticiler, tüketiciler, araştırmacılar, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyon içerisinde, bütünleşik ve kanıtlara dayalı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Özellikle tarımsal üretimde hedef, ‘En az su kullanarak, en birincil ihtiyaçlarımızın karşılanması’ olmalıdır. İvedilikle çiftçilik profesyonelleştirilmeli, ülke ihtiyaçları ve bitkilerin su kullanımları dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalıdır.
Ülkemizde de sürdürülebilir su kullanımı için suyun tek bir damlasının bile israf edilmeden çevre ile uyumlu olacak şekilde etkin kullanımını sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının azaltılıp, suyun etkin ve yeniden kullanımına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.”
Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56