HP Tarım Komitesi: “Su kaynaklarımızın doğru ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerek”

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi, KKTC’nin su kıtlığı yaşayan bir ülke olduğunu, su kaynaklarının doğru ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Su Günü nedeniyle bildiri yayımlayan HP Tarım Komitesi, suya değer vermenin geleceğe değer vermek olduğunu kaydetti:

Bildiride şu noktalara dikkat çekildi:



Ülkemizde de sürdürülebilir su kullanımı için suyun tek bir damlasının bile israf edilmeden çevre ile uyumlu olacak şekilde etkin kullanımını sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının azaltılıp, suyun etkin ve yeniden kullanımına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.”





