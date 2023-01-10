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HP Tarım Komitesi Başkanı Alas: “Hal Yasası Şart”

10 Ocak 2023 Salı 18:24
HP Tarım Komitesi Başkanı Alas: “Hal Yasası Şart”

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi başkanı, Merkez Yürütme Organı (MYO) üyesi  Turgut Alas, üretici, tüketici ve toptancıyı dikkate alacak bir Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi olan Yrd. Doç. Dr. Alas, hükümetin yaş meyve ve sebze toptan fiyatlarını haftalık olarak belirleme girişimini “art arda gelen çelişkili açıklamalar” olarak değerlendirirken, bu sürecin herkesin kafasını karıştırdığını savundu.

“Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” için bir komite oluşturulduğunu ve bu komitenin her salı toplanmasına karar verildiğini hatırlatan Alas, “28 Aralık 2022 tarihinde ilk kez Ticaret Dairesi tarafından fiyat açıklandı, daha sonra 2 Ocak 2023 Pazartesi ve hemen akabinde 4 Ocak Çarşamba 2023 tarihlerinde de tekrardan fiyat açıklandı. Bu tarihlerin hiçbiri de karardaki Salı gününe uymuyordu. Sonrasında, 5 Ocak 2023 günü Ekonomi Bakanı fiyatların artık haftada 3 gün (Pazartesi,Çarşamba ve Cuma) açıklanacağını söyledi. Bu açıklama sonrası, 6 Ocak 2023 ve 9 Ocak 2023 tarihlerinde yeni fiyat açıklamaları devam etti” ifadelerini kullandı.

Belirlenen toptan satış fiyatının, toptancının markete satış fiyatı olduğunu kaydeden Alas, “Toptancının tarladan/bahçeden/seradan ürünü hangi fiyattan alıp üreticiye hangi fiyattan ödeme yapacağını nasıl denetlemeyi düşünüyorsunuz diye sormuş herhangi bir cevap alamamıştık” dedi.
Üretici, toptancı ve marketin kar marjının ne olarak hesaplanıp fiyat belirleneceği sorularına da yanıt alamadıklarını kaydeden Alas, “Belirlediğiniz fiyatlar ‘tavsiye’ fiyatlardır. ‘Bunlara uyma zorunluluğu yoktur. Uyulmazsa fiyatları nasıl ucuzlatmayı düşünüyorsunuz? Tavsiye karar tüketiciyi nasıl koruyacak ?’ diye sormuştuk, herhangi bir cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Hükümeti “kaos” yaratmakla suçlayan Alas, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle toplumun günden güne gıdaya ulaşmakta zorlandığını ve gıda güvencesinin azaldığını kaydetti.

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