Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1177
ALTIN
487.490
DOLAR
7.8780
STERLİN
10.3082
EURO
9.2864
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleyen Halkın Partisi’nde (HP) yetkili organlar, seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

13 Ekim 2020 Salı 13:07
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
banner337
banner351

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’tan aldığı bilgiye göre, partide dün toplanan MYK’nın ardından parti meclisi ve genişletilmiş MYK toplantıları yapılacak ancak bu toplantılar için henüz net tarih ve saat belirlenmedi. Toplantılarda, partinin ikinci turdaki tavrı da değerlendirilecek.

banner341
Öte yandan ikinci tura kalan adaylar bugün HP’yi de ziyaret ediyor. İlk olarak saat 17.00’de UBP’nin adayı Ersin Tatar HP Genel Merkezi’ne gidecek. Bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın HP’yi ziyaret saati ise 19.00 olarak açıklandı.

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi Myk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Tatar CTP’de…
Tatar CTP’de…
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi
Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!
İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
YDP parti organları toplanacak
YDP parti organları toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim